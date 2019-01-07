肉控必朝聖！台南「和牛拼盤」一次吃到主廚嚴選4種部位

點評：看起來超有質感的><

文、圖／虎麗笑嗨嗨

貴一郎 S.R.T 燒肉 是台南很受肉控歡迎的「健康燒肉屋貴一郎」與府前路「S.R.T冷藏 熟成 鮮燒肉」攜手結合的全新燒肉品牌，採預約制服務，近期推出新菜單後增加更多優選單點和套餐組合，人均消費降低可以輕鬆滿足吃貨們的胃。虎麗這次搭配多款單點肉品，依照自己的喜好選餐吃起來更開心！推薦必點和牛拼盤，一次就能吃到4種以上主廚嚴選和牛，還有肉質軟嫩的和牛莎朗蓋也不錯，加上經典的奶香日本山藥相當順口解膩，冬天再來一份桂丁土雞和風鍋更暖心～

▲特調沾醬：蘿蔔泥、檸檬、醬油山葵水。

和牛拼盤

▲和牛拼盤 580元

這份和牛拼盤最適合肉控，一次可以吃到主廚每天隨機搭配4種以上肉品，份量有200公克吃起來頗滿足！虎麗這次品嚐的是貝身肉、KARUBI、前肩肉、上阪腱、橫隔膜、TORO TAN。

▲貝身肉

這款是帶一點點油脂的胃部肉，吃起來微有嚼勁和肉汁，口感比較清爽一點。

▲好吃白飯 20元

吃燒肉搭配嚴選花蓮銀川有機香米飯更滿足！

▲KARUBI

KARUBI是經典必吃的肉品，油花分佈均勻，口感比較細膩綿滑。

▲滑嫩的口感和油脂香氣包覆好吃白飯更美味。

▲橫隔膜

肉味比較重會有點肝臟風味，主廚特別調味料理，吃起來帶點鹹香感很順口～

▲TORO TAN

這是舌根前的部位，油花特別豐富，口感更細滑脆嫩，虎麗蠻喜歡的！

▲上阪腱

一面烤到比較焦香，帶點微微脆口感，肉質有些脆嫩不膩。

澳美-和牛後腰翼板

▲澳美-和牛後腰翼板 (中) 150元

這款嚴選和牛肉腰翼板口感脆嫩香醇，吃起來帶有鮮甜滋味，也是虎麗心頭好～

澳美-和牛三筋

▲澳美-和牛三筋 (中) 260元

和牛三筋的肉質鮮嫩軟脆，口感飽滿juicy頗有嚼勁，很適合不吃太多油脂肉肉的吃貨們。

澳美-和牛沙朗蓋

▲澳美-和牛沙朗蓋 (中) 150元

和牛沙朗蓋的油花相當豐富，肉質口感會比較滑順軟嫩，咀嚼後散發出濃郁肉香。

伊比利豬松阪

▲伊比利豬松阪(中) 210元

很多人喜愛這道伊比利豬松阪，肉品大約烤到8分熟就能享用，油脂香味濃郁、口感十分脆嫩有嚼勁。

奶香日本山藥

▲奶香日本山藥 90元

虎麗非常喜歡的烤蔬菜料理推薦必點，可以選擇脆一點或保留原本脆滑口感，蘸特調奶香醬品嚐，鹹甜奶味很涮嘴！

桂丁土雞和風鍋

▲桂丁土雞和風鍋 300元

冬天吃燒肉再搭配一份和風鍋最暖心，這道嚴選桂丁土雞的鍋物很鮮美，使用海鮮湯融合雞湯，口感清爽解膩，加上豐富時蔬和蛤蠣更甘醇～

無酒精飲品

▲水果可爾必思 100元

口味是隨機供應，虎麗喝到的是葡萄可爾必思，滋味酸酸甜甜的很爽口，搭配燒肉蠻解膩的！

▲解膩茶 60元

清爽無糖的解膩茶最適合搭配肉品，可以消除油膩感。

用餐空間

▲貴一郎 S.R.T 燒肉用餐空間。

▲貴一郎 S.R.T 燒肉餐廳外觀。

▲貴一郎 S.R.T 燒肉餐廳外觀。

菜單MENU

貴一郎 S.R.T 燒肉

地址：台南市北區東豐路179號

營業時間：週一至週日 17：30－22：30

電話：0975-283806