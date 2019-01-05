絕美星空燒肉！高雄魔幻夜空肉肉吃到飽　還有「冰火五重天」

點評：想食

文、圖／虎麗笑嗨嗨

開烤Bar 位在楠梓高雄大學附近，提供炭火精品燒肉、異國精釀啤酒、吃到飽料理，加上超美的星空用餐環境，滿足想要輕鬆約會聚餐的肉控吃貨們。多人團聚推薦選擇套餐再搭配單點比較划算，虎麗這次是點2人特級美牛套餐，一次就能吃到Prime無骨牛小排、霜降牛肉、雪花牛肉等3種嚴選原塊肉品，而且都是手工現切，可以保留鮮嫩飽滿的肉質！另外還有海鮮盤、蔬菜盤、甜點、飲品、飯食，吃起來很飽足。最近開烤Bar全新推出了「開烤吃到飽」，如果喜歡瘋狂吃肉肉的話就選擇吃到飽，一樣是原塊現切的精選肉品哦～

▲超美的星空很好拍，虎麗喜歡這樣的用餐氛圍，加上挑高空間沒有壓迫感，特別輕鬆自在！

2人套餐 特級美牛







▲2人套餐 特級美牛 1,688元

開烤Bar嚴選多種優質食材，可以單點或選擇套餐，虎麗是點2人特級美牛套餐，可以品嚐到牛Prime無骨牛小排、海鮮盤、飯糰、牛舌肉醬飯、鍋物等美食，吃起來很有飽足感哦！

▲胡椒牛奶鍋

開始吃烤肉之前先暖暖胃，這道噗滋噗滋上桌的胡椒牛奶鍋是虎麗心頭好，使用黑胡椒熬煮的湯頭加入牛奶，有濃郁奶香風味，搭配多種時蔬、豆腐多了鮮甜感，還有淡雅胡椒香氣很順口。

▲Prime無骨牛小排

Prime無骨牛小排油花帶來豐潤的滑嫩口感，肉質鮮嫩微脆，飽滿的肉汁帶來香醇滋味，已經有加少許鹽提味，建議不蘸醬直接品嚐肉的原味。

▲雪花牛肉／霜降牛肉

▲雪花牛口感脆嫩，帶有一點點肉筋的咬感，肉質鮮嫩清香鮮甜。

▲霜降牛肉的肉質比較扎實有嚼勁，油脂少吃起來不膩口，搭配蒜頭醬油品嚐多了清香風味更涮嘴！

▲去骨雞腿肉

雞腿肉有加BBQ醬汁調味，多了淡雅鹹甜滋味，雞肉口感扎實香醇。

▲櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸建議烤7-8分熟品嚐，肉質軟嫩細膩，油脂部位帶點脆感很順口。

▲綜合培根卷

培根卷有杏鮑菇、年糕、蕃茄蜜餞三種，虎麗最喜歡入口瞬間爆汁的蕃茄蜜餞，因為培根油脂比較豐富，搭配酸酸甜甜的滋味很解膩！另外還有軟Q有嚼勁的年糕加上培根的鹹香也相當對味。

▲海鮮盤 + 套餐加價天使紅蝦2隻 99元

海鮮盤上桌會有迷霧般的乾冰show，完全是一場視覺饗宴！這道可以吃到鮮蝦、奶油干貝、起司烤生蠔、味噌魷魚，想吃更澎湃一點推薦加點天使紅蝦～

▲鮮蝦的蝦殼已經貼心剝除，烤好就可以直接享用，蝦肉十分扎實鮮美；飽滿鮮嫩的天使紅蝦很肥美，有濃郁的蝦香味。

▲飽滿多汁的生蠔飽可以DIY鋪上起司一起烤，或是蘸著烤好融化的起司品嚐。

▲烤蔬菜綜合盤

吃烤肉搭配蔬菜會比較解膩，另外還有蒜頭醬油可以放烤爐上熱一下，將烤蘸著品嚐更夠味！

▲紅酒牛舌肉醬

開烤Bar特別選用等級較好的牛舌以紅酒燉煮，口感滑嫩帶點鹹香風味，搭配蝶豆花飯吃起來很飽足。

▲起司炸培根飯糰

這個也是搭配蝶豆花飯製作，包覆起司和培根有微微牽絲感，口感相當厚實香醇。

▲甜點 冰火五重天

吃完燒肉可以自己DIY搭配刨冰，多種經典配料加上黑糖水和煉乳，甜甜滋味滿足甜食胃～

▲甜點還有軟Q的烤麻糬哦！

▲飲品 鮮檸檬紅茶／繽紛的彩虹（原價130元／套餐換購折價60元）

飲品有附可樂、雪碧、鮮檸檬紅茶、無糖玄米茶，可以換購其他飲料折60元哦！虎麗很喜歡酸甜滋味的「繽紛的彩虹」，是使用金桔、檸檬、加上蝶豆花製作，喝起來順口解膩。

開烤吃到飽





▲開烤吃到飽 699元/每人+10%服務費（用餐時間為120分鐘）

開烤Bar近期新推出吃到飽方案，可以滿足肉控吃貨們。推薦必點厚切沙朗牛排（10oz）、牛肋條、黃金松阪豬、奶油蒜味蝦（附軟法）、奶油金針菇～

▲厚切沙朗牛排（10oz）

▲開烤Bar提供三種燒肉醬料，有玫瑰岩鹽、麻辣醬、自家調製原味醬（滋味鹹鹹甜甜)可以搭配！另外吃到飽方案會附醃漬蘿蔔、泡菜、蔥鹽，也是無限續加哦～

▲每週五點餐頂級和牛套餐享生啤酒暢飲。

用餐空間











▲開烤Bar餐廳外觀。

開烤Bar菜單MENU











開烤Bar 炭火精品燒肉 異國精釀啤酒 吃到飽

地址：高雄市楠梓區藍田路316號

營業時間：週二至週五 18:00-01:00/週六日11:30-15:00、18:00-01:00/週一公休

電話：0916-869854

收取10%服務費

