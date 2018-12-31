ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：想喝西瓜燒酒！
ETtoday餓勢力

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

大月韓食創意料理位在忠孝夜市附近，店家將道地韓國料理改良調整，提供特色創意的韓式美食，可以來這裡享用午餐和晚餐，近期也有推出多種創意宵夜料理，滿足吃貨們聚餐約會的需求。虎麗這次嚐鮮的是宵夜餐點，有暖呼呼的蒜味雞腿年糕湯、海苔包飯、生菜包肉，還有吃起來脆脆又涮嘴的鍋粑辣炒雞排，每一種都很夠味，很適合當下酒菜！如果想要吃韓食小酌，可以試試微醺氣泡飲，自己DIY加燒酒調配更符合喜歡的口感，多人聚餐的話推薦西瓜燒酒，超狂的整顆西瓜裡是滿滿果肉加燒酒製作的冰沙，濃度也能做調整，下次深夜肚子餓就約大月韓食創意料理小聚吧～

未成年請勿飲酒

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲蒜味雞腿年糕湯 180元
宵夜想喝熱湯就來也鍋蒜味雞腿年糕湯吧！濃郁香醇的蒜味融入湯裡喝起來溫潤順口，雞腿肉質鮮嫩飽滿，直接整隻大口啃食超過癮，另外還有Q嫩彈牙的年糕片增添飽足度～

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲一整隻雞腿可以大口吃肉，完全滿足肉控味蕾！

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲蒜味雞腿年糕湯還能吃到新鮮蛤蠣和蔬菜，口感相當豐富，這樣一鍋頗有飽足感。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲熱騰騰的雞湯清爽溫潤，喝了超暖心～

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲生菜包肉 牛五花 200元
肉控還可以點這道！使用醬炒製作的牛五花帶有鹹香風味，加上脆嫩有嚼勁的咬感很涮嘴，可用生菜包著品嚐，搭配韓式辣醬和泡菜吃起來更爽口夠味～

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲海苔包飯（泡菜） 90元
吃韓式料理配海苔包飯更飽足，海苔帶點微鹹口感，還有香油風味增添層次，飯捲十分飽滿軟綿。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鍋粑辣炒雞排 350元
喜歡酥脆咬感的一定要試試鍋粑辣炒雞排，虎麗很愛這道料理。吃起來卡滋卡滋的鍋粑帶有鹹香感，讓人愈吃愈涮嘴，配著裹上辣醬的雞排、地瓜條、Q彈年糕非常飽足，還有青辣椒可以搭配享用。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲豬腳炒年糕 280元
這道豬腳有先滷過十分軟嫩好入口，膠質部位Q嫩Q嫩的，包覆微辣醬汁相當夠味，加上多種蔬菜和年糕品嚐充滿多層次口感，也比較解膩哦！

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲炸雞胗雙拼 250元
兩種口味炸雞胗是韓國很受歡迎的下酒菜，也是虎麗心頭好口感酥脆富含嚼勁，非常適合咀嚼控。這個搭配特調燒酒非常對味，鹹鹹的滋味很適合宵夜聊天品嚐～

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲西瓜燒酒 380元
超狂的整顆西瓜燒酒是聚餐最棒的選擇！喝起來甜甜的帶點爽口感，燒酒濃度可以在訂餐時先告知，方便店家做調整～

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲微醺氣泡飲 180元 （主君的太陽）
微醺氣泡飲可以選擇無酒精或有酒精，酒精款是搭配燒酒針筒，可以自行添加哦！虎麗喝的是主君的太陽，蔓越莓荔枝口味喝起來酸酸甜甜的很清爽，微氣泡感非常解膩，自己加入燒酒多了厚實風味。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲餐具可自行取用。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲舒適的用餐空間。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲大月韓食創意料理的黑板畫超美！

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲一樓櫃檯，用餐請從旁邊的樓梯上二樓唷！

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲大月韓食創意料理餐廳外觀。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲大月韓食創意料理宵夜菜單MENU。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲大月韓食創意料理午餐、晚餐菜單MENU。

▲▼高雄大月韓食創意料理。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

大月韓食創意料理
地址：高雄市新興區忠孝一路22-1號
營業時間：週二至週日 11:00-15:00、17:30-02:00凌晨／週一公休
電話：07-2815153

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
 部落格粉絲團

關鍵字： 大月韓食創意料理 高雄美食 達人美食 美食情報 虎麗笑嗨嗨 日韓風 韓式料理 日韓風 創意料理

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀

麻瓜必朝聖！高雄神秘「魔法甜點櫃」還有分子特調飲

高雄超銷魂起司泡麵吐司　炙燒棉花糖巧克力牽絲太誘人

高雄爆汁海膽鮭魚卵丼飯超霸氣　一入口啵啵啵瞬間爆汁

帝王級海味！高雄手作壽司「蝦趴丼」　必點鰻魚飯、療癒厚蛋燒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

安和國際觀光夜市12/29開幕

冬天才開的竹南高人氣神祕火鍋店

肉多多也開火鍋超市「超越水產」

拱北殿唯美楓轉紅

苗栗新開「森林玻璃屋」門票可全折

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

桃園進化版小火鍋　3種吃法同時滿足

清水地熱公園必煮黃金溫泉蛋

北中南三大跨年主場交通懶人包

北投美食、秘境一日遊　必嘗老店紅茶

熱門行程

最新新聞更多

熱血衝一波！三仙台新年第一道曙光

巷弄美食也吃得到宮崎和牛

2018年熄燈的5家老店老餐廳

日本東北地區10大冬季必去景點攻略

高雄韓式創意料理有超狂西瓜燒酒

北中南三大跨年主場交通懶人包

蘇州拙政園來場世界遺產之旅

台北熱帶叢林風咖啡廳彷彿在度假

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366