高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

點評：想喝西瓜燒酒！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

大月韓食創意料理位在忠孝夜市附近，店家將道地韓國料理改良調整，提供特色創意的韓式美食，可以來這裡享用午餐和晚餐，近期也有推出多種創意宵夜料理，滿足吃貨們聚餐約會的需求。虎麗這次嚐鮮的是宵夜餐點，有暖呼呼的蒜味雞腿年糕湯、海苔包飯、生菜包肉，還有吃起來脆脆又涮嘴的鍋粑辣炒雞排，每一種都很夠味，很適合當下酒菜！如果想要吃韓食小酌，可以試試微醺氣泡飲，自己DIY加燒酒調配更符合喜歡的口感，多人聚餐的話推薦西瓜燒酒，超狂的整顆西瓜裡是滿滿果肉加燒酒製作的冰沙，濃度也能做調整，下次深夜肚子餓就約大月韓食創意料理小聚吧～

未成年請勿飲酒

▲蒜味雞腿年糕湯 180元

宵夜想喝熱湯就來也鍋蒜味雞腿年糕湯吧！濃郁香醇的蒜味融入湯裡喝起來溫潤順口，雞腿肉質鮮嫩飽滿，直接整隻大口啃食超過癮，另外還有Q嫩彈牙的年糕片增添飽足度～

▲一整隻雞腿可以大口吃肉，完全滿足肉控味蕾！

▲蒜味雞腿年糕湯還能吃到新鮮蛤蠣和蔬菜，口感相當豐富，這樣一鍋頗有飽足感。

▲熱騰騰的雞湯清爽溫潤，喝了超暖心～

▲生菜包肉 牛五花 200元

肉控還可以點這道！使用醬炒製作的牛五花帶有鹹香風味，加上脆嫩有嚼勁的咬感很涮嘴，可用生菜包著品嚐，搭配韓式辣醬和泡菜吃起來更爽口夠味～

▲海苔包飯（泡菜） 90元

吃韓式料理配海苔包飯更飽足，海苔帶點微鹹口感，還有香油風味增添層次，飯捲十分飽滿軟綿。

▲鍋粑辣炒雞排 350元

喜歡酥脆咬感的一定要試試鍋粑辣炒雞排，虎麗很愛這道料理。吃起來卡滋卡滋的鍋粑帶有鹹香感，讓人愈吃愈涮嘴，配著裹上辣醬的雞排、地瓜條、Q彈年糕非常飽足，還有青辣椒可以搭配享用。

▲豬腳炒年糕 280元

這道豬腳有先滷過十分軟嫩好入口，膠質部位Q嫩Q嫩的，包覆微辣醬汁相當夠味，加上多種蔬菜和年糕品嚐充滿多層次口感，也比較解膩哦！

▲炸雞胗雙拼 250元

兩種口味炸雞胗是韓國很受歡迎的下酒菜，也是虎麗心頭好口感酥脆富含嚼勁，非常適合咀嚼控。這個搭配特調燒酒非常對味，鹹鹹的滋味很適合宵夜聊天品嚐～

▲西瓜燒酒 380元

超狂的整顆西瓜燒酒是聚餐最棒的選擇！喝起來甜甜的帶點爽口感，燒酒濃度可以在訂餐時先告知，方便店家做調整～

▲微醺氣泡飲 180元 （主君的太陽）

微醺氣泡飲可以選擇無酒精或有酒精，酒精款是搭配燒酒針筒，可以自行添加哦！虎麗喝的是主君的太陽，蔓越莓荔枝口味喝起來酸酸甜甜的很清爽，微氣泡感非常解膩，自己加入燒酒多了厚實風味。

▲餐具可自行取用。

▲舒適的用餐空間。

▲大月韓食創意料理的黑板畫超美！

▲一樓櫃檯，用餐請從旁邊的樓梯上二樓唷！

▲大月韓食創意料理餐廳外觀。

▲大月韓食創意料理宵夜菜單MENU。

▲大月韓食創意料理午餐、晚餐菜單MENU。

大月韓食創意料理

地址：高雄市新興區忠孝一路22-1號

營業時間：週二至週日 11:00-15:00、17:30-02:00凌晨／週一公休

電話：07-2815153