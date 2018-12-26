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麻瓜必朝聖！高雄神秘「魔法甜點櫃」還有分子特調飲

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

ETtoday餓勢力

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

攝飲創意料理餐廳 位在鹽埕與駁二藝術特區附近，有獨創的鹹食漢堡、魔法甜點櫃、實驗室DIY飲料、動漫公仔收藏等趣味元素，很適合吃貨們體驗不一樣的聚餐時光。因為是全天候營業，平日想要小聚或吃下午茶也沒問題，隨時都能享受好玩的美食DIY。虎麗特別喜歡分子實驗室特調，可以製作彩色珍珠，搭配依喜好調配的鮮奶茶喝起來更過癮，還有清爽療癒的花茶也是自己手做哦！想要更有趣的推薦試試每個時段限量3組的「魔法甜點櫃」，使用魔法棒就能打開櫃子享用手工甜點～

魔法甜點櫃

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲魔法甜點櫃 699元（每個時段限量3組）
近期推出的超有趣魔法甜點櫃讓你不用再當麻瓜了，可以使用魔法棒打開門和抽屜哦！這款每個時段限量3組，建議先詢問店家供應狀況避免撲空。餐點有精靈的眼淚三選一 （原價250元／份）、艾莉兒的小貝殼、伊卡洛斯、天使之鈴（可麗露）、佩德魯起司蛋糕、龍心布朗尼、手工造型餅乾（不定期更換），適合多人共享～

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲魔法棒賦予魔法，只要一點甜點櫃就可以打開。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲甜點都是店家手工製作，口味上以非甜點專賣來說還算不錯，搭配有趣的魔法體驗很加分～

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲佩德魯起司蛋糕吃起來酸甜鹹，口感十分很軟綿；龍心布朗尼有著濃厚的苦甜滋味，是巧克力控的愛！另外還有扎實的艾莉兒的小貝殼，加上可愛手工造型餅乾頗有滿足感。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲飲料部分虎麗選擇「莎蘿蔓達的考驗」，是以甜味及草莓為主軸，帶有玫瑰、草莓、天竺葵等香料元素，可自行DIY調配喜歡的香氣，喝起來微酸甜很清香，帶微微氣泡感相當解膩，還有獨特的星空感哦！

鹹食主餐
▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲戈爾德魔獸騎士堡 259元
如果想吃點鹹食料理推薦試試特製的戈爾德魔獸騎士堡，超狂的雞腿棒是炸肉捲，可以吃到豐富的牛五花、阪腱、起司醬、蕃茄醬料，充滿綿滑口感，還有鋪上起司片，搭配漢堡品嚐很滿足！

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲漢堡中間夾了一片自家煎的起司餅，還有外酥內軟的薯條增添豐富口感。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲雞腿棒骨頭是使用耐熱的陶瓷材質，加熱可以保留肉的軟嫩口感，建議將肉捲和骨頭分離後再享用比較方便。

花茶／特調DIY
▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲分子實驗室特調 215元
這個飲料真的很殺時間，可以自己DIY製作分子飲料，非常適合帶小朋友來玩！彩色分子水是調酒用的果汁加上鮮果汁調配，放入乳酸鈣水呈現彩色珠珠，吃起來是果凍及菜燕咬感，入口輕咬就爆開，融合依照喜好調配的鮮奶茶喝起來很過癮～

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲喜歡什麼顏色的珠珠自己決定。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鮮奶茶甜度和奶的比例可以自行調整，喝起來有濃醇茶香，加上分子珍珠很涮嘴。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲魔女的香料園 215元
喜歡清爽的花茶可以點這個，魔女的香料園一樣可以自己DIY調製，整籃送來的香料可以照著秘笈比例搗磨，再將喜歡的香料倒入熱水裡，稍微浸泡一下再享用清香爽口的茶湯。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲花茶沖泡秘笈。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲花茶香料大部分都是店家自己栽種的。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲香料比例可看著秘笈調製，或是依照自己喜好搭配，搗磨後放入熱水壺釋放茶湯。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲花茶滋味清香爽口，讓人喝了很放鬆。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲舒適可愛的用餐環境。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲每個角落都有小巧思，可以拍拍美照～

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲店裡有很多動漫公仔收藏。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲攝飲創意料理餐廳外觀。

▲▼高雄鹽埕攝飲創意料理餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

攝飲創意料理餐廳
地址：高雄市鹽埕區五福四路214號
營業時間：週一至週日 12:00-20:00 / 週五六 12:00-21:00/週三公休
電話：07-5313363

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 攝飲創意料理餐廳 高雄美食 達人美食 美食情報 虎麗笑嗨嗨

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