ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

炒飯吃最過癮！超誘人牽絲起司鍋　必吃經典銅板烤肉

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：看到起司就流口水了啦><
ETtoday餓勢力

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

銅一鍋位於建工路上，是專賣韓式料理的餐廳，來這裡可以品嚐到銅板烤肉、部隊鍋、拉絲起司年糕鍋、春川辣炒雞排、DIY海苔捏飯等美味，鍋物餐點都是個人份，能吃得很滿足！因為老闆親赴韓國學習道地銅鍋料理，嚴選使用韓國食材和醬料，每道料理風味都很不錯，虎麗特別喜歡拉絲起司年糕鍋，濃醇香辣的醬汁噗滋噗滋滾，完整包覆年糕和韓國魚板，再鋪上滿滿起司吃起來軟Q夠味又涮嘴。如果喜歡肉食，推薦必點起司春川雞排鍋，是桌邊服務現炒哦！可以將米飯加入一起拌炒，份量十足可以吃很飽～想解膩的話再搭配一杯翻轉泡泡飲或朵朵撞奶飲都能平衡味蕾。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

韓國小菜

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲醃蘿蔔 30元 / 韓國泡菜 30元

脆爽的醃蘿蔔酸酸甜甜的相當開胃；韓國泡菜酸甜香辣，口感脆脆的很涮嘴，可以平衡味蕾解膩。

拉絲起司年糕鍋

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲拉絲起司年糕鍋 198元 (附小菜) + 白飯換沙里麵 40元

療癒的拉絲起司年糕鍋是人氣必點，虎麗也很愛這一鍋香辣料理！年糕軟Q入味充滿香辣感，還能吃到韓國魚板、香腸、丸子，鋪上滿滿起司可以趁熱拉絲，吃起來也會增添奶香風味和滑順口感，推薦給起司控們享用～

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲拉絲起司包覆年糕吃起來更添風味～

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲白飯換沙里麵 +40元

年糕鍋裡面有附韓國冬粉，主食是提供白飯，虎麗另外將白飯加購更換為沙里麵（韓國拉麵）更添飽足感。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲噗滋噗滋滾的醬汁放入加點的韓國拉麵，每一口都充滿濃郁的香辣感，讓人愈吃愈涮嘴！

起司春川雞排鍋（限量供應）

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲起司春川雞排鍋 198元 (限量供應)

想要吃炒鍋配香Q米飯可以點這道，店家會桌邊服務現炒，加上起司的春川雞排、韓國魚板、年糕、地瓜吃起來香辣涮嘴，帶有奶香風味很順口，而且份量足可以吃得飽。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲拌炒後的起司春川雞排香噴噴，讓人猛流口水啊～

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲很夠味的辣炒雞排最適合配Q米飯，也能加入鍋裡拌炒享用，喜歡鍋巴建議稍微燜一下再品嚐。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲虎麗是請店家直接加飯拌炒，然後鋪上滿滿起司實在很銷魂，起司控完全無法抗拒(笑)。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲起司融化包覆炒飯吃起來很過癮。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一口都吃得到扎實雞排和飽滿米飯，還有迷人的拉絲起司增添風味、平衡辣感。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲如果想吃清爽一點可以搭配生菜夾肉組合(單點38元)，蒜頭的滋味與辣炒雞排很match！

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲生菜夾肉組合 38元

韓國銅板烤肉鍋

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲韓國銅板烤肉鍋 158元 (附白飯+小菜&活力豬肉) + 白飯換韓國冬粉 10元

銅一鍋經典必吃的是韓國銅板烤肉鍋，中間可以烤肉，外圈加了高湯煮火鍋，可以輕鬆享受火烤兩吃！虎麗有搭配加點韓國冬粉，會比較有飽足感哦～

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豬肉已經有先調味，在銅板上烤熟吃起來帶有鹹甜滋味，可以再蘸點特製醬汁品嚐。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲白飯換韓國冬粉 +10元 (單點原價20元)

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲外圈的火鍋可以吃到清爽蔬菜，放入冬粉煮熟吸滿湯汁很爽口，吃起來Q彈飽滿。

韓式DIY海苔捏飯

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲韓式DIY海苔捏飯 79元 (活動現折10元)

自己的飯糰自己捏，先用米飯包入醃蘿蔔，再裹上海苔增加鹹香滋味，吃起來飽滿有嚼勁還帶點鹹甜口感。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

朵朵撞奶飲

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲朵朵撞草莓 80元

這杯是可爾必思加草莓飲，喝起來酸酸甜甜的帶有清香草莓滋味，搭配韓式鍋物享用很解膩。

翻轉泡泡飲

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲首爾天空 80元

整瓶雪碧翻轉上桌超狂的，是檸檬加雪碧、藍柑橘，喝起來酸酸甜甜充滿氣泡口感！

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲店內有販售韓國商品、伴手禮。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲銅一鍋用餐空間，桌號是韓國城市名哦！

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲銅一鍋餐廳外觀。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲▼高雄銅一鍋韓式料理。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

銅一鍋
地址：高雄市三民區建工路470號（高雄高工對面）
電話：07－3839092
營業時間：週二至週日　11：00－21：30／週一公休

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團

關鍵字： 虎麗笑嗨嗨 銅一鍋 銅盤烤肉 韓式海苔捏飯 拉絲起司年糕 起司春川雞排 達人美食 美食情報 高雄美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

麻瓜必朝聖！高雄神秘「魔法甜點櫃」還有分子特調飲

高雄超銷魂起司泡麵吐司　炙燒棉花糖巧克力牽絲太誘人

高雄爆汁海膽鮭魚卵丼飯超霸氣　一入口啵啵啵瞬間爆汁

帝王級海味！高雄手作壽司「蝦趴丼」　必點鰻魚飯、療癒厚蛋燒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

台中泰國流水蝦699吃到飽！

六福村身份證有4、0門票現省479

台北華山小日子商號　文青風選物店

2019全台跨年追星攻略懶人包

北投市場銅板美食　阿信最愛綿綿冰

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

2019全台迎曙光活動全攻略

瞬間客滿！台北中山區超人氣鐵板燒

看101煙火不用人擠人！最推這些地方

熱門行程

最新新聞更多

12MINI進駐！桃機美食街裝修5月..

炒飯吃最過癮！超誘人牽絲起司鍋

元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！

大稻埕一日遊！古老市集結合新元素

2018餐飲界十大新聞事件

清水地熱公園必煮黃金溫泉蛋

海底撈公告川劇變臉表演時間表　

2019全台迎曙光活動全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366