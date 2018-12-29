炒飯吃最過癮！超誘人牽絲起司鍋　必吃經典銅板烤肉

點評：看到起司就流口水了啦><

文、圖／虎麗笑嗨嗨

銅一鍋位於建工路上，是專賣韓式料理的餐廳，來這裡可以品嚐到銅板烤肉、部隊鍋、拉絲起司年糕鍋、春川辣炒雞排、DIY海苔捏飯等美味，鍋物餐點都是個人份，能吃得很滿足！因為老闆親赴韓國學習道地銅鍋料理，嚴選使用韓國食材和醬料，每道料理風味都很不錯，虎麗特別喜歡拉絲起司年糕鍋，濃醇香辣的醬汁噗滋噗滋滾，完整包覆年糕和韓國魚板，再鋪上滿滿起司吃起來軟Q夠味又涮嘴。如果喜歡肉食，推薦必點起司春川雞排鍋，是桌邊服務現炒哦！可以將米飯加入一起拌炒，份量十足可以吃很飽～想解膩的話再搭配一杯翻轉泡泡飲或朵朵撞奶飲都能平衡味蕾。

韓國小菜

▲醃蘿蔔 30元 / 韓國泡菜 30元

脆爽的醃蘿蔔酸酸甜甜的相當開胃；韓國泡菜酸甜香辣，口感脆脆的很涮嘴，可以平衡味蕾解膩。

拉絲起司年糕鍋

▲拉絲起司年糕鍋 198元 (附小菜) + 白飯換沙里麵 40元

療癒的拉絲起司年糕鍋是人氣必點，虎麗也很愛這一鍋香辣料理！年糕軟Q入味充滿香辣感，還能吃到韓國魚板、香腸、丸子，鋪上滿滿起司可以趁熱拉絲，吃起來也會增添奶香風味和滑順口感，推薦給起司控們享用～

▲拉絲起司包覆年糕吃起來更添風味～

▲白飯換沙里麵 +40元

年糕鍋裡面有附韓國冬粉，主食是提供白飯，虎麗另外將白飯加購更換為沙里麵（韓國拉麵）更添飽足感。

▲噗滋噗滋滾的醬汁放入加點的韓國拉麵，每一口都充滿濃郁的香辣感，讓人愈吃愈涮嘴！

起司春川雞排鍋（限量供應）

▲起司春川雞排鍋 198元 (限量供應)

想要吃炒鍋配香Q米飯可以點這道，店家會桌邊服務現炒，加上起司的春川雞排、韓國魚板、年糕、地瓜吃起來香辣涮嘴，帶有奶香風味很順口，而且份量足可以吃得飽。

▲拌炒後的起司春川雞排香噴噴，讓人猛流口水啊～

▲很夠味的辣炒雞排最適合配Q米飯，也能加入鍋裡拌炒享用，喜歡鍋巴建議稍微燜一下再品嚐。

▲虎麗是請店家直接加飯拌炒，然後鋪上滿滿起司實在很銷魂，起司控完全無法抗拒(笑)。

▲起司融化包覆炒飯吃起來很過癮。

▲每一口都吃得到扎實雞排和飽滿米飯，還有迷人的拉絲起司增添風味、平衡辣感。

▲如果想吃清爽一點可以搭配生菜夾肉組合(單點38元)，蒜頭的滋味與辣炒雞排很match！

▲生菜夾肉組合 38元

韓國銅板烤肉鍋

▲韓國銅板烤肉鍋 158元 (附白飯+小菜&活力豬肉) + 白飯換韓國冬粉 10元

銅一鍋經典必吃的是韓國銅板烤肉鍋，中間可以烤肉，外圈加了高湯煮火鍋，可以輕鬆享受火烤兩吃！虎麗有搭配加點韓國冬粉，會比較有飽足感哦～

▲豬肉已經有先調味，在銅板上烤熟吃起來帶有鹹甜滋味，可以再蘸點特製醬汁品嚐。

▲白飯換韓國冬粉 +10元 (單點原價20元)

▲外圈的火鍋可以吃到清爽蔬菜，放入冬粉煮熟吸滿湯汁很爽口，吃起來Q彈飽滿。

韓式DIY海苔捏飯

▲韓式DIY海苔捏飯 79元 (活動現折10元)

自己的飯糰自己捏，先用米飯包入醃蘿蔔，再裹上海苔增加鹹香滋味，吃起來飽滿有嚼勁還帶點鹹甜口感。

朵朵撞奶飲

▲朵朵撞草莓 80元

這杯是可爾必思加草莓飲，喝起來酸酸甜甜的帶有清香草莓滋味，搭配韓式鍋物享用很解膩。

翻轉泡泡飲

▲首爾天空 80元

整瓶雪碧翻轉上桌超狂的，是檸檬加雪碧、藍柑橘，喝起來酸酸甜甜充滿氣泡口感！

▲店內有販售韓國商品、伴手禮。

▲銅一鍋用餐空間，桌號是韓國城市名哦！

▲銅一鍋餐廳外觀。

▲菜單MENU。

▲菜單MENU。

銅一鍋

地址：高雄市三民區建工路470號（高雄高工對面）

電話：07－3839092

營業時間：週二至週日 11：00－21：30／週一公休