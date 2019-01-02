貓奴注意！高雄網美咖啡有「娃娃牆」 必點超萌貓爪蛋糕

文、圖／虎麗笑嗨嗨

Awake Coffee 左營巨蛋店 有獨家限定的可愛娃娃打卡牆，來這裡約會聚餐一定要拍很多美照，還有品嚐特製的可愛貓爪蛋糕，享受甜蜜時光。近期新推出的鮭魚三色飯還不錯，虎麗還蠻喜歡這道鹹食料理，一次就能吃到三種不同風味，搭配檸檬鮭魚、打拋豬、炒蛋吃起來頗順口，而且完全沒有加辣哦！如果愛吃辣的話推薦必點火山爆發櫻花蝦魚卵飯，濃郁香辣的滋味融合起司奶香，會讓人愈吃愈涮嘴～

▲超可愛的娃娃牆是網美們必拍打卡點，超療癒的！

鮭魚三色飯







▲鮭魚三色飯 單點160/套餐260元

近期推出的鮭魚三色飯很適合不嗜辣的吃貨們，底層是鮭魚炒飯拌黑胡椒，口感飽滿香醇，加上檸檬鮭魚、打拋豬、炒蛋搭配的夢幻三色配料很有滿足感！

▲檸檬鮭魚帶有淡淡酸香風味，吃起來十分清爽，打拋豬味道比較重一點，帶鹹度很涮嘴，可以加上炒蛋一起品嚐平衡滋味，這道份量剛好可以吃得飽，如果胃口比較好建議選擇套餐哦！

火山爆發櫻花蝦魚卵飯





▲火山爆發櫻花蝦魚卵飯 單點200元/套餐300元

這是虎麗很喜歡的一道料理，口味比較鹹香辣，非常適合重口味吃貨，加上櫻花蝦和魚卵吃起來卡滋卡滋的很涮嘴，還有起司和滑蛋多了層次風味。

▲充滿濃醇奶香的起司搭配櫻花蝦魚卵飯很對味，香辣的口感讓人一吃就停不下來～

A套餐 飲品+烤布蕾 / A套餐 飲品+濃湯







▲烤布蕾

這個烤布蕾是甜食控必吃甜點！綿密滑嫩的布蕾十分香甜，鋪上炙燒的糖片，咬感脆脆的很療癒～

▲濃湯

熱騰騰的濃湯綿滑順口充滿奶香，加上滿滿的麵包塊增添口感，喝起來也頗飽足。

▲棉花糖黑糖鮮奶 90元（熱飲）

天氣冷就喝這杯飲料少女系的飲品吧，濃醇的黑糖鮮奶鋪上炙烤黑糖，脆脆甜甜融合奶香特別涮嘴，還有棉花糖可以享用。

▲德國森林果粒茶 90元

酸酸甜甜的德國森林果粒茶有很多食用花瓣及果粒，喝起來清香爽口又解膩！

可愛貓貓餐







▲可愛貓貓餐 熱拿鐵（貓咪拉花）＋貓爪蛋糕 140元

Awake Coffee經典必吃的就是這組可愛貓貓餐，自製的貓爪蛋糕外層微酥，口感軟綿扎實帶甜甜滋味，搭配套餐就會有貓咪拉花的咖啡飲品，完全融化虎麗少女心啊～

▲熱拿鐵溫潤滑順，搭配超可愛貓咪拉花很加分。

▲貓爪還可以泡入咖啡再品嚐，吸滿香醇風味的蛋糕吃起來軟綿飽滿，有著濃郁咖啡風味及奶香。

▲Awake Coffee 左營巨蛋店一樓用餐空間。

▲Awake Coffee 左營巨蛋店二樓用餐空間，這層樓有可愛娃娃打卡牆～

▲Awake Coffee 左營巨蛋店餐廳外觀。

▲Awake Coffee 菜單MENU。

Awake Coffee 左營巨蛋店

地址：高雄市左營區安吉街409號

營業時間：週一至週五 11:00-20:00 / 週六日 11:00-20:30

電話：07-5580298



Awake Coffee 前鎮店

地址：高雄市前鎮區民豐街24號

營業時間：週一至週五09:00-20:00、週六日10:00-20:00

電話：07-3340285

