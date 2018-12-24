高雄超銷魂起司泡麵吐司　炙燒棉花糖巧克力牽絲太誘人

點評：怎麼辦吃了會胖還是好想ㄔ

文、圖／虎麗笑嗨嗨

麥丹 ms 位在左營富國路與新下街轉角，是一台可愛的小攤車，專賣丹麥吐司創意料理，有鹹甜口味可選，另外也提供獨家手作蛋餅。目前營業下午時段，很適合嘴饞微餓的吃貨來一份現做下午茶！虎麗特別喜歡泡麵起司口味的丹麥鮮吃麥，滿滿的起司充滿奶香風味，加上泡麵吃起來特別有飽足感，還有經典的自製角肉也是人氣必點，鹹香口感愈吃愈涮嘴。螞蟻人推薦試試丹麥巧虎麗，融化的棉花糖搭配巧克力醬充滿香甜滋味，完全滿足甜食控味蕾～（ms是牛奶哥和S姊的簡稱哦）

▲麥丹 ms 是粉藍綠色的攤車，還有內用區哦！

▲麥丹 ms專賣丹麥吐司創意料理，每一片麵包都會煎烤到兩面金黃微酥，即使冷掉了也還保有口感。

▲丹麥鮮吃麥 55元

這款是泡麵加起司的銷魂吐司，建議現吃最美味！吐司會先抹美乃滋，再鋪上滿滿的乳酪絲炙燒，搭配煮過的泡麵吃起來微鹹帶點奶香風味，頗有飽足感的，很適合喜歡泡麵的吃貨們。

▲超多炙燒起司包覆泡麵，每一口都很香醇！

▲趁熱享用起司會牽絲哦～

▲丹麥美角肉55元

角肉是自家醃製的，一個一個角塊狀的絞肉餅，加上獨家秘方特調的千島醬吃起來很涮嘴，吐司也是用煎檯煎到金黃微酥，虎麗很喜歡這道招牌口味～

▲鹹味丹麥還有加蛋很澎湃，吐司口感脆脆的，搭配獨家醃製的角肉十分香醇，帶點微鹹感很夠味。

▲丹麥吐司料理想要切半記得先跟闆娘說哦！

▲丹麥巧虎麗 甜味40元

虎麗看到這個品名馬上決定要點來試試(笑)，其實這個是巧克力口味，闆娘取的創意名字十分可愛！甜食控們推薦來一份，濃醇香甜的巧克力搭配炙燒棉花糖很療癒～

▲每一份餐點的餡料都給很足，可以吃到濃郁滋味。

▲炙燒過的棉花糖會融化，想拍照的話建議稍微等一下再拍才會有爆漿熔岩！

▲酥酥的丹麥吐司夾著融化的棉花糖和巧克力，吃起來頗有甜感，這款比較適合螞蟻人享用哦～

▲總會蛋餅 55元

看到總會蛋餅不是錯字，這也是闆娘的巧思啦～蛋餅搭配經典角肉、蔬菜、蛋、乳酪絲，每一口都充滿獨特鹹香滋味，不用蘸醬就很好吃。

▲起司一樣給得很有誠意～

▲泡麵蛋餅 45元

很多人大推的泡麵蛋餅也吃得到，蛋餅皮包覆蔬菜、蛋和已經煮過的泡麵，口感軟Q有嚼勁，單吃沒什麼鹹度，一定要加特調的醬料品嚐，虎麗推薦搭配店家自製辣味醬油，鹹鹹甜甜帶辣感更涮嘴！

▲麥丹 ms 菜單MENU。

▲小搞搞叭噗手作蛋餅菜單MENU。

麥丹 ms

地址：高雄市左營區富國路391號

營業時間：週二至週日 14:30-19:00（售完為止）／週一公休（其他店休日請參考FB粉專)

電話：0913-022223



虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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