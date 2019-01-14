高雄人氣復古咖啡　西班牙鬥牛有機蛋捲4種起司超療癒

點評：拜託來台北開一家><

文、圖／虎麗笑嗨嗨

Humble beginnings café 高雄店 位於華榮路上，首間店在台北，是一家充滿復古風格和舒適氛圍的咖啡餐廳，供應特製早午餐、咖啡、甜點、晚餐、宵夜，2樓還有酒吧提供創意調酒，很適合約會聚餐。虎麗很喜歡加了4種起司的西班牙鬥牛有機蛋捲，有濃郁的蛋奶香風味，還能吃到美福U.S Prime級和牛漢堡肉，搭配濃湯、沙拉頗滿足！如果想要來個下午茶約會，推薦試試麻糬鬆餅，搭配一杯火烤黑糖剛剛好。晚餐和宵夜時段有肉食控愛的漢堡，Humble Double牛肉起司佐培根選用美國Prime級漢堡排，滿滿兩塊份量吃完相當飽足～

早午餐

▲西班牙鬥牛有機蛋捲 350元

附濃湯、美式咖啡或約克夏紅茶(飲料升級享半價優惠)、歐式田園沙拉。

這道西班牙鬥牛有機蛋捲是Humble beginnings café很有人氣的早午餐料理，嚴選勤億有機葉黃素機能視好蛋製作，飽滿的蛋捲加了4種起司，還有豐富的美福澳洲和牛漢堡肉，搭配麵包、優格、沙拉、濃湯，飲料可選咖啡、紅茶，或者升級其他喜歡的飲品享半價優惠，整體吃起來很有飽足感哦！

▲和牛肉漢堡肉選用美福U.S Prime級，口感飽滿清香帶點鹹度，融合蛋香十分滑順。

▲蛋捲加了切達起司、莫札瑞拉起司、帕瑪森起司、傑克起司內餡，趁熱享用會有療癒牽絲，滋味也比較有層次，不會覺得太膩。

▲餐點有附蜂蜜法國麵包，可以直接品嚐或是搭配蛋捲享用也不錯。

▲歐式田園沙拉使用西班牙特級初榨冷壓橄欖油、芥末籽、紅酒醋調和的油醋醬提味，吃起來酸酸甜甜的很開胃！

▲Humble beginnings café的優格是採來自日本北海道純生乳技術自然發酵，無添加凝乳劑、凝膠及人工香料防腐劑，十分綿滑順口，加上有機穀物更添豐富咬感。

▲濃湯綿密滑順，還能吃到脆嫩野菇很有咀嚼感，喝完相當飽足～

▲有機歐洲古老秘密花園花果茶 原價160元 (搭配餐點升級享半價優惠)

這壺是嚴選D&B德國有機花果茶，無咖啡因可以安心品飲！花果茶搭配薔薇果、洛神花、蘋果、藍莓、黑醋栗、覆盆子等花果沖泡，清新酸甜的滋味很解膩。

私房甜點

▲有機穀物水果秘密優格 小木碗 100元

如果想吃更豐盛一點或肚子小餓，可以選擇有機穀物水果秘密優格，小木碗差不多是掌心大小。優格採來自日本北海道純生乳技術自然發酵，沒有添加凝乳劑、凝膠及人工香料防腐劑，口感綿滑細膩，有濃郁的酸甜滋味。

▲優格搭配有機穀物脆脆的很涮嘴，加上新鮮水果增添風味更飽足！

▲原味蜂蜜奶油 180元

現點現烤的麻糬鬆餅很適合螞蟻人，虎麗選擇原味蜂蜜奶油，口感外酥內軟帶點微Q嚼感，還有甜甜滋味很順口，可以搭配咖啡享用更添風味唷～

▲麻糬內餡多了軟Q咬感。

▲火烤黑糖拿鐵 150元

Humble beginnings café 特別選用豐榮商行蔡豐榮老師嚴選的咖啡豆，這杯火烤黑糖拿鐵是虎麗心頭好，推薦喜歡甜甜滋味的吃貨們品嚐～

▲咖啡帶點微苦甜滋味，喝起來溫潤滑順充滿濃郁咖啡香，加上火烤黑糖多了甜味特別順口。

晚餐/宵夜/調酒

▲Humble Double牛肉起司佐培根 395元

含：原味/全麥漢堡麵包、美國Prime級漢堡排x2、生菜、乾烙紫洋蔥、番茄、切達起司x2、培根x4、莫札瑞拉起司、濃湯、薯條

晚餐和宵夜限定的漢堡料理是必吃料理，肉食控推薦選擇Humble Double牛肉起司佐培根，雙層美國Prime級漢堡排加上雙起司、培根吃起來很滿足，餐點還有附濃湯和薯條。

▲這個是用餐手套，方便享用漢堡。

▲漢堡麵包可選原味或全麥，虎麗是搭配全麥，選自莎士比亞冠軍烘焙坊的麵包口感十分濕潤有Q勁。

▲漢堡排嚴選多部位整塊美國Prime級牛排自家絞肉手打，肉質飽滿扎實充滿濃郁肉香，搭配有鹹感的培根特別涮嘴，雙層份量吃起來相當有飽足感！

▲薯條酥香帶微鹹感，不用蘸醬就夠味。

▲綿密滑順的濃湯增添了飽足感，還能吃到脆嫩野菇。

▲創意調酒 300元<未成年請勿飲酒 酒後不開車>

Humble beginnings café 有提供經典調酒，如果想喝特別一點可以請調酒師搭配，虎麗喝的是葡萄搭配琴酒的冰沙，屬於聖誕節特調，喝起來清爽順口，酸酸甜甜的很適合女孩兒們，還有可愛的小熊軟糖融化少女心(笑)。

用餐空間

▲2樓酒吧座位。

▲1樓用餐空間。

▲Humble beginnings café外觀。

Humble beginnings café

地址 高雄市鼓山區華榮路1號

營業時間 週一至週日 10:00-01:00凌晨 / 週五六 10:00-02:00凌晨

電話 07-5229949