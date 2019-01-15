每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台



▲紐約餐廳Chefs Club 2月登台。



▲紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。



記者黃士原／紐約報導、攝影

微風南山在1月10日熱鬧開幕，進駐了許多人氣餐廳，不過微風集團也沒讓微風信義寂寞，即將於2月引進紐約的人氣餐廳Chefs Club進駐47樓。與一般的餐廳不同的是，Chefs Club沒有固定主廚，餐廳平均每三個月就邀請一位名廚擔任客座主廚，這也包括米其林星級主廚，讓顧客在這家餐廳就能吃到來自世界各地名廚的菜色。



Chefs Club最早是2012年創立於美國亞斯本，而後有在紐約開設分店，而台灣的Chefs Club將是第三家店，而且是海外首間分店。至於為何會創立沒有固定主廚的餐廳呢？Chefs Club創辨人Stephane De Baets表示，全世界各地都有美食、米其林餐廳，但一個人沒有辦法一直旅行各國去享用這些美食，那如果都是邀請這些主廚到一個固定的地方，那大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，因此Stephane De Baets在2012年創立了Chefs Club。





▲紐約Chefs Club位於蘇活區。





▲餐廳內吧檯一景。





▲Chefs Club創辨人Stephane De Baets希望大家在Chefs Club就能吃到世界各地主廚的美味料理。



Chefs Club沒有固定主廚，Stephane De Baets與餐飲顧問會去邀請世界各地的人氣餐廳主廚來客座，平均是每三個月就會換一個主廚，但有時客座時間會是一星期、或者是一個晚上，所以Chefs Club就是一個主廚快閃餐廳，你每隔一段時間來都會有不同驚喜，而且不用出遠門也能吃到名廚帶來的料理或是招牌菜。Stephane De Baets說到，不管是哪個主廚來客座，主廚就是BOSS、可以決定所有菜色，Chefs Club就是一個主廚盡情發揮料理熱情的舞台。

除了讓大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，Stephane De Baets說Chefs Club也是一個平台，它可以讓主廚來到紐約（或餐廳當地）試水溫，同時了解當地顧客的喜好，做為主廚開設新餐廳的一個參考。





▲紐約Chefs Club的座位之一。





▲餐廳外場工作檯，Chef與廚房人員煮好的菜都放在這，讓外場人員送到客人餐桌上。



負責Chefs Club海外事務、同時也是亞洲區執行長的Sunsanee Wongvorazathe表示，位於微風信義47樓的Chefs Club Taipei的精神跟本店也是一樣，將邀請各地主廚來台北餐廳客座，每均也是三個月左右，除了米其林主廚外，當地人氣餐廳或廚藝很利害的主廚也是邀訪對象，同時也不排除邀請中餐廳主廚來客座。至於價格部分，由於台灣物價跟美國不同，會考量人、食材與硬體成本之後取得平衡點，但Chefs Club提到，由於每位主廚開出菜單不同也會影響到成本，因此餐廳傾向不會有固定的價格。

裝潢部分，台北餐廳將以在地風格為主軸，共有160個座位，除了一般座位，也有包廂式座位，還會造Lounge bar。





▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的前菜。





▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的鮪魚生魚料理。





▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的意大利餃(。





▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的主菜羊肋排。



另外，這次前往紐約Chefs Club採訪，剛好遇到紐約米其林指南發表，而Chefs Club配合紐約米其林指南發表而舉辦了4位主廚快閃活動，其中最後一場活動是米其林一星餐廳「Tail Up Goat」主廚Jon Sybert客座，雖然沒在歐洲餐廳工作過，但Jon Sybert卻擅長地中海料理，而且開業到現在都拿到米其林一星，Jon Sybert的料理除了要求好吃外，他還認為每一道料理都會有一個想要傳達給客人的一個味道。

Chefs Club Taipei

地址：微風信義47樓 （台北市信義區忠孝東路五段 68 號）