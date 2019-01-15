ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台

ETtoday餓勢力


▲紐約餐廳Chefs Club 2月登台。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。

記者黃士原／紐約報導、攝影

微風南山在1月10日熱鬧開幕，進駐了許多人氣餐廳，不過微風集團也沒讓微風信義寂寞，即將於2月引進紐約的人氣餐廳Chefs Club進駐47樓。與一般的餐廳不同的是，Chefs Club沒有固定主廚，餐廳平均每三個月就邀請一位名廚擔任客座主廚，這也包括米其林星級主廚，讓顧客在這家餐廳就能吃到來自世界各地名廚的菜色。

Chefs Club最早是2012年創立於美國亞斯本，而後有在紐約開設分店，而台灣的Chefs Club將是第三家店，而且是海外首間分店。至於為何會創立沒有固定主廚的餐廳呢？Chefs Club創辨人Stephane De Baets表示，全世界各地都有美食、米其林餐廳，但一個人沒有辦法一直旅行各國去享用這些美食，那如果都是邀請這些主廚到一個固定的地方，那大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，因此Stephane De Baets在2012年創立了Chefs Club。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲紐約Chefs Club位於蘇活區。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲餐廳內吧檯一景。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲Chefs Club創辨人Stephane De Baets希望大家在Chefs Club就能吃到世界各地主廚的美味料理。

Chefs Club沒有固定主廚，Stephane De Baets與餐飲顧問會去邀請世界各地的人氣餐廳主廚來客座，平均是每三個月就會換一個主廚，但有時客座時間會是一星期、或者是一個晚上，所以Chefs Club就是一個主廚快閃餐廳，你每隔一段時間來都會有不同驚喜，而且不用出遠門也能吃到名廚帶來的料理或是招牌菜。Stephane De Baets說到，不管是哪個主廚來客座，主廚就是BOSS、可以決定所有菜色，Chefs Club就是一個主廚盡情發揮料理熱情的舞台。

除了讓大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，Stephane De Baets說Chefs Club也是一個平台，它可以讓主廚來到紐約（或餐廳當地）試水溫，同時了解當地顧客的喜好，做為主廚開設新餐廳的一個參考。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲紐約Chefs Club的座位之一。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲餐廳外場工作檯，Chef與廚房人員煮好的菜都放在這，讓外場人員送到客人餐桌上。

負責Chefs Club海外事務、同時也是亞洲區執行長的Sunsanee Wongvorazathe表示，位於微風信義47樓的Chefs Club Taipei的精神跟本店也是一樣，將邀請各地主廚來台北餐廳客座，每均也是三個月左右，除了米其林主廚外，當地人氣餐廳或廚藝很利害的主廚也是邀訪對象，同時也不排除邀請中餐廳主廚來客座。至於價格部分，由於台灣物價跟美國不同，會考量人、食材與硬體成本之後取得平衡點，但Chefs Club提到，由於每位主廚開出菜單不同也會影響到成本，因此餐廳傾向不會有固定的價格。

裝潢部分，台北餐廳將以在地風格為主軸，共有160個座位，除了一般座位，也有包廂式座位，還會造Lounge bar。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的前菜。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的鮪魚生魚料理。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的意大利餃(。

▲每三個月就有名廚客座　紐約人氣餐廳Chefs Club將在2月登台。（圖／記者黃士原攝）
▲Chefs Club客座主廚Jon Sybert的主菜羊肋排。

另外，這次前往紐約Chefs Club採訪，剛好遇到紐約米其林指南發表，而Chefs Club配合紐約米其林指南發表而舉辦了4位主廚快閃活動，其中最後一場活動是米其林一星餐廳「Tail Up Goat」主廚Jon Sybert客座，雖然沒在歐洲餐廳工作過，但Jon Sybert卻擅長地中海料理，而且開業到現在都拿到米其林一星，Jon Sybert的料理除了要求好吃外，他還認為每一道料理都會有一個想要傳達給客人的一個味道。

Chefs Club Taipei
地址：微風信義47樓 （台北市信義區忠孝東路五段 68 號）

關鍵字： 美食情報 紐約美食 Chefs Club 紐約旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

推薦閱讀

微風南山開幕後再增7家　信義區高樓層餐廳增至16家

微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時才能入場

微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代

才剛開幕！「惡魔牛排」Smith＆Wollensky 1、2月餐期訂位9成滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

1月19日補班日咖啡買一送一

芋頭控最愛桃園「脆皮芋頭酥」

迴轉壽司壽司郎也要到台南開分店

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

南投30層樓高空中吊橋暑假完工

高雄開放民眾報名跳愛河示愛

台南市美術館二館1月27日開幕

2019遊輪超精省請假攻略

熱門行程

最新新聞更多

老街留給觀光客！淡水美食在這條街

坐輪椅嘛ㄟ通！今年21條航線增無障礙..

2019桃園燈會吹童話風2／12登場

就愛這一味！高雄超人氣傳統早餐店

紐約餐廳Chefs Club 2月登..

省30分鐘排隊！台北轉運站推票證AP..

紐航飛行冷知識大公開

高雄駁二特區嚕嚕米期間限定店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366