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雙月食品社寵粉包場GD展覽　參加社群互動有機會免費拿門票

▲「雙月食品社」宣布包下GD展覽多場次，將送出600張超難買的門票。

記者黃士原／台北報導

韓國K-POP天王G-Dragon（GD）本月將來台灣舉辦沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》，讓粉絲期待爆棚。國內知名品牌「雙月食品社」宣布包下多場次，將送出600張超難買的GD展門票，只要參加社群互動就有機會免費獲得。

雙月食品社表示，這次以「我是最強 V.I.P，GD是信仰不是偶像」活動，包下7月18日、19日、26日的GD展特定15:00場次，將送出600張門票，預計透過雙月官方Facebook、Instagram於7月15日、16日及23日進行3波抽獎。

▲愛恨椒芝麵。（圖／雙月食品社）

▲愛恨椒芝麵。（圖／雙月食品社）

此外，雙月也推出「GD=88」彩蛋，7月17日至8月11日展期間，憑票根到雙月門市打卡，就有機會抽中88包愛恨椒芝麵（8位名額）以及GD超搶手周邊。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

▲漢來海港「炙燒梅醬菲瑞握壽司」。（圖／漢來美食提供）

▲漢來海港「炙燒梅醬菲瑞握壽司」。（圖／漢來美食提供）

另外，配合美國國慶的節日氛圍，漢來美食攜手美國肉類出口協會（USMEF），7月4日至8月4日舉辦「美牛狂歡節」，旗下兩大人氣餐廳同步推出期間限定菜色，漢來海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出5款主題菜色，分別是炙燒梅醬菲瑞握壽司、爐烤肋眼牛排、義式番茄燴牛肉丸、台式清燉牛肉湯及XO醬牛肉鮮蔬炒飯。

▲PAVO餐酒館「八盎司照燒漢堡排。（圖／漢來美食提供）

▲PAVO餐酒館「八盎司照燒漢堡排。（圖／漢來美食提供）

而位於漢來大飯店11樓的PAVO餐酒館，則特別推出大份量的八盎司照燒漢堡排，使用美國牛絞肉製成的漢堡排，先在高達300度的鐵板上將漢堡排兩面煎至焦黃，快速鎖住漢堡排的肉汁，再以直火碳烤增添獨特的碳烤香氣和風味。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 雙月食品社

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