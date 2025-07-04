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直擊／400人搶吃「I'm donut？」甜甜圈　隊伍長300公尺像貪吃蛇

記者黃士原／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」今天開幕，早上10點正式開賣，不過昨天深夜已有人開始排隊，一早出現搶買人潮，9點半時隊伍長度將近300公尺，人數超過400人，而且已繞了一圈又回到店面口，顯示出該品牌的超強人氣。

▲400人搶吃I`m donut?甜甜圈　隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

▲I`m donut?甜甜圈開幕日出現搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲400人搶吃I`m donut?甜甜圈　隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

▲▼早上9點半排隊隊伍已繞回店門口。（圖／記者黃士原攝）

▲400人搶吃I`m donut?甜甜圈　隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

▲400人搶吃I`m donut?甜甜圈　隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

▲繞到巷子內的排隊隊伍。（圖／記者黃士原攝）

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，將由富錦樹集團代理引進台灣，台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，台北首店今日開幕，早上10點正式開賣，不過昨天晚上10點半就開始排隊，今天早上9點半時隊伍長度將近300公尺，預估人數超過400人，而且已繞了一圈又回來店面口，顯示出該品牌的超強人氣。

今天凌晨3點就來排隊的L先生表示，之前在日本吃過，得知來台開店後，想試試味道，但他不會搶台灣限定口味，而是購買日本經典口味，看看口感跟味道有沒有變。另一位C先生9點半才到，想比較跟阿KEN甜甜圈的不同之處，沒想到隊伍繞了一圈。

▲I'm donut?台北首店販售15款甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

I'm donut?台北首店販售15款甜甜圈，其中12款經典口味分別是原味、抹茶、生法蘭奇、可可、草莓巧克力生法蘭奇、焦糖巧克力脆脆堅果、卡士達、覆盆莓鮮奶油、開心果鮮奶油、炒蛋、楓糖生火腿、海鹽焦糖培根，價格58元至118元。至於台灣限定的水果帕妃、香蕉奶茶、超台灣，價格則是108元、108元、128元。

▲台灣限定的「超台灣」，融入台灣滷肉飯元素。（圖／記者黃士原攝）

▲楓糖生火腿口味。（圖／記者黃士原攝）

限定口味之一的「超台灣」，是主廚平子良太品嚐台灣的滷肉飯後，對其風味留下深刻印象，所以決定將這份美味融入甜甜圈裡，除了傳統滷肉的香氣，主廚也特別加進巴薩米克醋、蜂蜜等日式洋食元素，創造出帶有台灣風味卻又不失日式清爽感的全新口味。

▲香蕉奶茶口味（中間）。

另外，Mister Donut聯名丸亀製麵，把特調生波堤麵糰加入丸亀製麵熱門配料「豆皮」，開發出有著豆香的「豆皮生波堤」，一共有2款全新甜甜圈，其中「鰹魚醬油豆皮生波堤」是把豆皮生波堤裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上海苔點綴，「豆香豆皮生波堤」則是在豆皮生波堤外層沾附豆香粉，吃得到雙重豆香滋味，售價皆為50元。

▲Mister Donut攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲丸亀製麵2款經典商品番茄雞肉烏龍麵、明太蛋拌烏龍麵變身成日式鹹派。（圖／記者蕭筠攝）

業者還以丸亀製麵2款經典商品「番茄雞肉烏龍麵」、「明太蛋拌烏龍麵」結合北海道酥鬆派皮，推出「番茄豆皮豬肉派」、「明太子麻糬派」2款鹹派，分別於派皮中加上酸甜番茄風味醬搭配豆皮及豬肉片、放上明太子醬並結合麻糬，打造鹹甜風味，售價皆為75元。

關鍵字： 美食雲 I’m donut? 甜甜圈 東京美食

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