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頂烈日排8小時沒買到「I'm donut？」　民怨沒發號碼牌、解壓縮

▲400人搶吃I`m donut?甜甜圈　隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

▲I`m donut?開幕日爆人潮，排隊隊伍像是貪吃蛇。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」今天開幕，一早就出現400人排隊搶購，隊伍繞了300公尺像貪吃蛇一樣，而業者下午近5點公告完售。不過由於代排、解壓縮等亂象出現，許多人在Google狂給1星負評，直說在大太陽底下排了8小時，卻什麼都沒買到。

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，將由富錦樹集團代理引進台灣，台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，台北首店今日開幕，早上10點正式開賣，不過昨天晚上10點半就開始排隊，今天早上9點半時隊伍長度將近300公尺，預估人數超過400人，而且已繞了一圈又回來店面口，顯示出該品牌的超強人氣。

▲民眾抱怨業者沒發號碼牌，排8小時卻沒買到。（圖／記者黃士原攝）

由於排隊人數超過預期，業者曾幾度勸說隊伍最後面的民眾「有可能買不到」，不過仍阻擋不了嚐鮮的人，而在開賣7小時後，業者在接近5點時公告今日已完售，但同時也引爆現場沒買到民眾的怨氣，許多人在Google狂給1星負評，有人說「早上10點排到下午5點。只有一句抱歉。賣完了。不會發號碼牌跟統計數量？」、「史上最混亂的排隊體驗」、「早上8:30到16:00排隊，沒買到」、「排隊8小時、曬太陽8小時換來一句沒有了」。

▲I'm donut?台北首店販售15款甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

許多網友都提到，為何不會發號碼牌跟統計數量？認為排隊機制有問題，而且還出現解壓縮（插隊）現象，有人看到前面1人變3人、3人變全家，甚至有人買完立刻在隊伍旁兜售（價格翻倍）。對於民眾的抱怨與質疑，官方也表示會優化排隊動線與限購機制，提供順暢的購買體驗。

▲福岡排隊名店「MOROPAIN」首度來台快閃。（圖／台北喜來登提供）

另外，日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」首度來台快閃，將於8月9日至9月30日在台北喜來登大飯店開賣，除了帶來招牌蜜瓜包、葡萄園蜂蜜麵包，以及法式蝴蝶酥、生甜甜圈之外，還有專為台灣設計的芒果蜜瓜包。

MOROPAIN於2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士主廚至今已研發超過300款麵包，而他所創作的「蜜瓜包」特別在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，在當地一推出即引發搶購風潮。

關鍵字： 美食雲 I’m donut? 甜甜圈 東京排隊名店

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