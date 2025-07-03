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I'm donut？台北首店明開幕　15款甜甜圈價格曝光「最低58元」

記者黃士原／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」明天開幕，除了12款經典口味外，還推出3款台灣限定口味，最低價格是58元的原味，最貴是台灣限定口味「超台灣」，售價128元。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」明天開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，將由富錦樹集團代理引進台灣，台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，台灣官方IG公布台北首店7月4日開幕，除了12款經典口味外，還推出3款台灣限定口味，分別是「超台灣」、「香蕉奶茶」與「水果帕妃」。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣限定的「超台灣」、「水果帕妃」。

12款經典口味分別是原味、抹茶、生法蘭奇、可可、草莓巧克力生法蘭奇、焦糖巧克力脆脆堅果、卡士達、覆盆莓鮮奶油、開心果鮮奶油、炒蛋、楓糖生火腿、海鹽焦糖培根，價格58元至118元。至於台灣限定的水果帕妃、香蕉奶茶、超台灣，價格則是108元、108元、128元。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣限定的「超台灣」，融入台灣滷肉飯元素。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲楓糖生火腿口味。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲生法蘭奇口味。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲香蕉奶茶口味（中間）。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲焦糖巧克力脆脆堅果口味。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶口味。

限定口味之一的「超台灣」，是主廚平子良太品嚐台灣的滷肉飯後，對其風味留下深刻印象，所以決定將這份美味融入甜甜圈裡，除了傳統滷肉的香氣，主廚也特別加進巴薩米克醋、蜂蜜等日式洋食元素，創造出帶有台灣風味卻又不失日式清爽感的全新口味。

▲「I`m donut？」台北首店明開幕　15款價格曝光「最低58元」。（圖／記者黃士原攝）

▲價格表，點圖可放大。

▲I'm donut?可以看到店員現場製作。

I'm donut?台灣首店落腳於敦化南路一段，空間設計延續品牌低調內斂質感風格，運用亂紋不鏽鋼與原始水泥牆面，保留建築紋理痕跡，店內中央有一座長達9公尺的流線型木製吧台，是開放式甜甜圈現場製作區，顧客可以親眼看到甜甜圈誕生的過程。

除了甜甜圈，店內也販售多款周邊商品，從馬克杯、保溫瓶、貼紙、帽子、大容量保冷袋，以及台灣限定版T恤、鑰匙圈與明信片等。

▲是焦糖布丁混搭生甜甜圈的「焦糖布町」。（圖／業者提供）

另外，「雪系町生ドーナツ」日本生甜甜圈專賣店開幕1個月後，再推3款新品，分別是焦糖布丁混搭生甜甜圈的「焦糖布町」、生甜甜圈混搭頂級榛果可可醬的「金莎可可」，以及與日籍客座主廚橋爪謙典合作的「提拉米蘇雪福」，售價75元至100元。

業者也將新品組合成新禮盒「經典再進化」，7月9日至7月20日購買（市價415元，組合內容包括提拉米蘇雪福、金莎可可、焦糖布町、優格藍莓、杜拜巧克力各一），即贈送花生乳加口味生甜甜圈1個，每日限量30組，數量有限，送完為止。

關鍵字： 美食雲 東京甜甜圈 I’m donut？

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