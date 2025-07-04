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考卷分數可抵餐費「最高5倍」　萬華五星飯店推出成績單優惠

▲▼考卷分數可抵餐費「最高5倍」　萬華五星飯店推出成績單優惠。（圖／台北花園大酒店提供）

▲到PRIME ONE牛排館點用1980元+10%以上套餐，考卷分數數字可5倍折抵餐費。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著學生們最喜愛的暑期來到，台北花園大酒店搶攻聚餐及親子商機，即日起至2025年8月31日止，館內3家餐廳共同推出「FUN暑假 FUN大成績單」優惠活動，凡持114年度各科考卷或定期評量考卷，分數可折抵餐費，最高放大至5倍。

饗聚廚房匯聚多國美饌，供應中式、西式、日式或東南亞料理，在「FUN暑假 FUN大成績單」活動期間內，持114年度各科段考考卷或定期評量正本及學生證，於平日午、晚餐及假日下午茶時段，即可享考卷分數2倍折抵餐費，以自助餐餐價成人每位899元或兒童每位450元為例，若持100分考卷用餐，立即折抵200元餐費。

▲▼考卷分數可抵餐費「最高5倍」　萬華五星飯店推出成績單優惠。（圖／台北花園大酒店提供）

▲8/31前到饗聚廚房用餐，可享考卷分數2倍折抵餐費。（圖／台北花園大酒店提供）

平假日午、晚餐時段到PRIME ONE牛排館點用1980元+10%以上套餐，考卷分數可5倍折抵餐費，以100分計算，可折抵500元；以泰式創意料理擄獲饕客芳心的花園thai thai成績單優惠時段則在平假日晚餐，消費泰滿足全新主餐贈沙拉吧，考卷分數2倍折抵。

▲悅．市集夏日優惠，身分證中1個7，整桌87折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

主打異國美饌的「悅．市集」全日自助餐廳，即日起至8月31日推出夏季限定「地中海美食之旅」主題料理，菜色涵蓋地中海代表性前菜「中東鷹嘴豆泥佐皮塔口袋餅」、融合摩洛哥香料的主菜「爐烤香料豬肋排」、帶有辛香風味與微甜果香的「土耳其慢燉羊膝佐杏桃」以及「地中海北非小麥沙拉」等多道特色料理。

悅．市集也在活動期間祭出優惠，凡雙人以上同行用餐，任一賓客身分證號碼對中1個「7」享87折，對中2個77折，對中3個以上可享整桌67折。餐廳也加碼，年滿55歲以上平日午餐6折優惠，延長至8月31日。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 分數可抵餐費

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