福岡排隊名店「MOROPAIN」首度來台快閃　台北喜來登8月開賣

▲福岡排隊名店「MOROPAIN」首度來台快閃。（圖／台北喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」首度來台快閃，將於8月9日至9月30日在台北喜來登大飯店開賣，除了帶來招牌蜜瓜包、葡萄園蜂蜜麵包，以及法式蝴蝶酥、生甜甜圈之外，還有專為台灣設計的芒果蜜瓜包。

MOROPAIN於2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士主廚至今已研發超過300款麵包，而他所創作的「蜜瓜包」特別在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，在當地一推出即引發搶購風潮。

今年初，MOROPAIN進軍香港尖沙咀開設首間海外門市，開幕即引發媒體與網友熱議，夾有厚實提拉米蘇奶凍的限定款蜜瓜包更於開店數小時內即售罄，迅速躍升為「港人朝聖新名店」。

▲MOROPAIN招牌「蜜瓜包」。（圖／取自MOROPAIN臉書）

在8月9日於台北喜來登大飯店登場的快閃活動中，將販售多款話題麵包，包括外酥內潤的「招牌蜜瓜包」、獲獎無數的「葡萄園蜂蜜麵包」、香港分店特有的「法式蝴蝶酥」，以及首次於海外登場的「生甜甜圈系列」。此外，還有結合台灣在地食材精心打造的「芒果蜜瓜包」與「佛卡夏三明治」。

▲「I`m donut？」台北首店7/4開幕。（圖／富錦樹集團提供）

另外，日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，將由富錦樹集團代理引進台灣，台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，台灣官方IG公布台北首店7月4日開幕，除了12款經典口味外，還推出3款台灣限定口味，分別是「超台灣」、「香蕉奶茶」與「水果帕妃」。

「I'm donut?」其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才另外成立專賣店，其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。