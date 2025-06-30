ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

福容「住一送一」7/1開跑　南投徠旅水里一人1425元起含早餐

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價5折。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

飯店周年慶優惠再釋出，福容大飯店迎接8周年，凡身分證含「1」與「8」可享福容桃園房價定價5折，7月8日壽星還能以4,500元入住價值11,000元的麗景套房，加碼贈福隆沙雕季門票2張，而福容徠旅水里更推出買一送一住房專案，優惠7月1日開賣，供民眾暑假出遊參考。

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅水里雙人入住閱旅客房含早餐5,700元起，享「買一晚送一晚」或「一晚二房」二選一優惠。

福容大飯店迎接18周年，即日起至7月31日，串聯全台8家周年慶分店推出「月月友好日」、「集章抽住宿」等會員專屬優惠。其中，矗立桃園藝文特區長達18年的福容桃園店，7月1日至31日祭出住房三重驚喜，首先，身分證字號同時含「1」與「8」可享房價定價5折，以豪華客房來說，四人住入平均每人每晚最低不到1千元，適用豪華客房、家庭三人房、家庭四人房，可再享會員折扣。

7月壽星周日至周四入住精緻客房，有機會以2,950元免費升等至豪華客房，每日限量5間。若剛好是7月8日壽星，能以專案價4,500元入住價值11,000元的麗景套房，加碼贈福隆沙雕季門票2張。以上三專案限定年滿18歲旅客擇一入住，不得重複使用。

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

▲▼福容徠旅水里推出買一送一住房專案，可以就近到日月潭、清境農場，或是溪頭避暑，投入大自然的懷抱。

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

若打算去南投玩，福容徠旅水里推出買一送一住房專案，即日起至9月30日，雙人入住閱旅客房含早餐5,700元起，享「買一晚送一晚」或「一晚二房」二選一優惠，換算下來一晚僅2,850元，每人每晚1,425元，還可享蛇窯門票買一送一、電輔車租借第二台免費。退房後，可以就近到日月潭、清境農場，或是溪頭避暑，投入大自然的懷抱。

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

▲「JR東日本大飯店台北」也迎來營運4周年，即日起至9月30日，入住一晚4,428元起。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，北市「JR東日本大飯店台北」也迎來營運4周年，即日起至9月30日，飯店推出「繽紛・多彩 Colorful Stay with Thank You」紀念住房專案，入住一晚4,428元起不含早餐（含早餐5,576元起），並加碼贈送每房400元餐飲抵用券。

喜歡品味日式美食的饕客，還有「HAYASE日本料理 一泊二食」限定專案，內容包含融合時令旬味的九道懷石料理晚餐，以及翌日鉑麗安全日餐廳早餐各兩客，專案價9,800元起。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台北市旅遊 台北市旅宿 住房優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

推薦閱讀

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

身分證有3個7整桌67折！

身分證有3個7整桌67折！

宜蘭太平山夏日玩法　周末提早開園

宜蘭太平山夏日玩法　周末提早開園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北鰻魚飯名店還有這8家

Mister Donut「買1送1」慶統一獅封王

蘆洲308元涮涮鍋「60＋食材吃到飽」

「安平－馬公」交通船7/8首航

魷魚遊戲7米巨偶降臨北市「人潮曝」

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

宜蘭親子新景點　全台首創床墊樂園

歌詩達郵輪超狂優惠　一人付費全家出遊

藏壽司再度聯名《名偵探柯南》

熱門行程

最新新聞更多

希臘7月起開徵「遊輪稅」最高20歐

「I'm donut？」台北首店7/4開幕

bb.q CHICKEN超值優惠券限時28天開跑

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

6月壽星可在7、8月補吃薄多義雞翅山

三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

大阪環球「任天堂＋哈利波特」園區攻略

新加坡「8個新景點、展覽」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366