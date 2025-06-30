福容「住一送一」7/1開跑　南投徠旅水里一人1425元起含早餐

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價5折。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

飯店周年慶優惠再釋出，福容大飯店迎接8周年，凡身分證含「1」與「8」可享福容桃園房價定價5折，7月8日壽星還能以4,500元入住價值11,000元的麗景套房，加碼贈福隆沙雕季門票2張，而福容徠旅水里更推出買一送一住房專案，優惠7月1日開賣，供民眾暑假出遊參考。

▲福容徠旅水里雙人入住閱旅客房含早餐5,700元起，享「買一晚送一晚」或「一晚二房」二選一優惠。



福容大飯店迎接18周年，即日起至7月31日，串聯全台8家周年慶分店推出「月月友好日」、「集章抽住宿」等會員專屬優惠。其中，矗立桃園藝文特區長達18年的福容桃園店，7月1日至31日祭出住房三重驚喜，首先，身分證字號同時含「1」與「8」可享房價定價5折，以豪華客房來說，四人住入平均每人每晚最低不到1千元，適用豪華客房、家庭三人房、家庭四人房，可再享會員折扣。

7月壽星周日至周四入住精緻客房，有機會以2,950元免費升等至豪華客房，每日限量5間。若剛好是7月8日壽星，能以專案價4,500元入住價值11,000元的麗景套房，加碼贈福隆沙雕季門票2張。以上三專案限定年滿18歲旅客擇一入住，不得重複使用。

▲▼福容徠旅水里推出買一送一住房專案，可以就近到日月潭、清境農場，或是溪頭避暑，投入大自然的懷抱。



若打算去南投玩，福容徠旅水里推出買一送一住房專案，即日起至9月30日，雙人入住閱旅客房含早餐5,700元起，享「買一晚送一晚」或「一晚二房」二選一優惠，換算下來一晚僅2,850元，每人每晚1,425元，還可享蛇窯門票買一送一、電輔車租借第二台免費。退房後，可以就近到日月潭、清境農場，或是溪頭避暑，投入大自然的懷抱。

▲「JR東日本大飯店台北」也迎來營運4周年，即日起至9月30日，入住一晚4,428元起。（圖／JR東日本大飯店台北提供）



另外，北市「JR東日本大飯店台北」也迎來營運4周年，即日起至9月30日，飯店推出「繽紛・多彩 Colorful Stay with Thank You」紀念住房專案，入住一晚4,428元起不含早餐（含早餐5,576元起），並加碼贈送每房400元餐飲抵用券。

喜歡品味日式美食的饕客，還有「HAYASE日本料理 一泊二食」限定專案，內容包含融合時令旬味的九道懷石料理晚餐，以及翌日鉑麗安全日餐廳早餐各兩客，專案價9,800元起。