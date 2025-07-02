麻古茶坊「新品買1送1」只有2周　外送限定

▲麻古茶坊悄悄推出新品「柚香翡翠」限時買1送1。（圖／翻攝麻古茶坊臉書粉專

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「麻古茶坊」悄悄推出消暑新品「柚香翡翠」，茉莉綠茶加入鮮榨葡萄柚原汁，打造全新清爽滋味，即日起正式上市，並於指定外送平台祭出限時2周「買1送1」優惠。

麻古茶坊推出全新飲品「柚香翡翠」，選用茉莉綠茶做為基底，搭配100%手工鮮榨葡萄柚原汁，夏天喝最合適不過，即日起於全門市開賣，至7月15日前於Uber Eats下單還可享「買1送1」優惠，每單限購5組，詳細內容以平台APP說明為主。

▲日出茶太烏內中友店推出獨家配料「梔香Q角」。（圖／日出茶太提供）

日出茶太烏內中友店近日也推出夏季獨家配料新品「梔香Q角」，以梔子花淡雅香氣為主角融合粉角，不僅有著粉色色澤，口感Q彈有嚼勁，推薦搭配「醇乳系列」飲品，有「醇乳・蜜烏」、「醇乳・焙烏」、「醇乳・白蘭」等品項，茶底多選用帶有花果香調的烏龍茶搭配醇厚奶香，更添香氣。

為歡慶新品上市，日出茶太烏內中友店祭出「免費加料」活動，即日起至7月31日期間每日中午12時至晚上8時，凡於店內購買任一杯「醇乳系列」飲品即可免費加料「梔香Q角」，每筆訂單最多可送4杯，數量有限、送完為止。