東京谷根千貓咪商品多　還有排3小時的超人氣剉冰店

▲谷根千有貓街的別稱。（圖／噗舞食遊記提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／噗舞食遊記

JR日暮里以西的地方被稱為「谷根千」，但是地圖上沒有這個地名，其實谷根千是取自「谷中」「根津」「千駄木」三個地區的字首，合稱「谷根千」。這一帶保有許多老房子與舊街道，由於寺院與貓咪很多，因此有寺町與貓街的別稱。部落客噗舞食遊記在「旅遊超爽的」跟我們分享她的行程，貓奴們看完應該會踩點！

▲谷根千有下町的悠閒風情。

▲谷根千景點主要集中在日暮里、千駄木與根津三個車站之間。

谷根千一帶氣氛寧靜、懷舊樸實，景點主要集中在日暮里、千馱木與根津三個車站之間，不一定要將谷中銀座商店街作為散步路線的起點。根津神社為起點，以逆時針方向最後從日暮里站離開；或是千馱木為起點，以順時針方向最後自根津站離開皆可。部落客噗舞食遊記認為，無論是哪種路線，都能夠靠步行方式走完，而且輕鬆不累。

▲谷中銀座商店街二旁有超過70家店鋪。

谷中銀座商店街

從日暮里西口走到谷中銀座商店街入口大約5五分鐘，中間會經過夕陽之階，許多人會在夕陽時分來到商店街的制高點拍照，平凡的階梯因此有了夕陽之階的美名。整條商店街全長不過170公尺，兩旁聚集超過70家店鋪。有人將商店街稱為貓街，因為沿途不難發現貓咪的蹤跡，無論是屋頂上或是融入貓咪元素的商品，對貓奴來說這裡應該是一個必踩點。

▲伊藤製作所。

▲布風船雜貨有許多貓咪相關小物。

▲貓咪手提袋。

像伊藤製作所，專門製作各種令人會心一笑的貓咪T shirt；布風船雜貨販售讓貓奴口袋破洞的包包與服飾，喜歡買小東西可以來逛逛；邪悪なハンコ屋專門製作趣味印章，想為乏味的辦公室日常增添一點樂趣，就來刻一個。

▲招き屋是貓咪造型果子燒專門店。

招き屋

招き屋是貓咪造型果子燒專門店，大大的貓咪招牌很吸引人！人氣口味有巧克力奶油、抹茶、焦糖奶油等等，原料選用北海道十勝乳酪，必吃。

▲鈴木肉店創立於1933年。

肉のすずき

正確翻譯應該是鈴木肉店，這間老店創立於1933年，從專門販售日本和牛的精肉店轉為家常菜店，店家考慮到肉類和調味料的配方，炸油每天更換三次，以維持肉餅口感與品質。部落客噗舞食遊記表示，鈴木可樂餅的外皮極為酥脆、不油膩，咖哩口味好好吃，吃完挺有飽足感！

▲ひみつ堂永遠大排長龍。

▲店家使用手動式剉冰機。

▲草莓牛奶冰（前）與葡萄牛奶冰（後）。

ひみつ堂

這是間超人氣剉冰名店，門前永遠大排長龍，如果夏季前來絕對要作好至少排隊1小時，甚至排3小時以上！ひみつ堂的超人氣來自於手工製作的果醬、用料使用當季新鮮水果、使用手動式剉冰機、選用日光名水的天然冰磚。部落客噗舞食遊記點了草莓牛奶與葡萄牛奶兩種口味，果醬給得很多，吃起來有天然水果甜味而沒有砂糖的甜膩，確實很不一般。