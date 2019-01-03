ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

東京谷根千貓咪商品多　還有排3小時的超人氣剉冰店

ETtoday旅遊雲

▲▼谷根千有貓街的別稱。（圖／噗舞食遊記提供）

▲谷根千有貓街的別稱。（圖／噗舞食遊記提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／噗舞食遊記

JR日暮里以西的地方被稱為「谷根千」，但是地圖上沒有這個地名，其實谷根千是取自「谷中」「根津」「千駄木」三個地區的字首，合稱「谷根千」。這一帶保有許多老房子與舊街道，由於寺院與貓咪很多，因此有寺町與貓街的別稱。部落客噗舞食遊記在「旅遊超爽的」跟我們分享她的行程，貓奴們看完應該會踩點！

▲▼谷根千有下町的悠閒風情。（圖／噗舞食遊記提供）

▲谷根千有下町的悠閒風情。

▲▼谷根千景點主要集中在日暮里、千馱木與根津三個車站之間。（圖／噗舞食遊記提供）

▲谷根千景點主要集中在日暮里、千駄木與根津三個車站之間。

谷根千一帶氣氛寧靜、懷舊樸實，景點主要集中在日暮里、千馱木與根津三個車站之間，不一定要將谷中銀座商店街作為散步路線的起點。根津神社為起點，以逆時針方向最後從日暮里站離開；或是千馱木為起點，以順時針方向最後自根津站離開皆可。部落客噗舞食遊記認為，無論是哪種路線，都能夠靠步行方式走完，而且輕鬆不累。

▲▼谷中銀座商店街二旁有超過70家店鋪。（圖／噗舞食遊記）

▲谷中銀座商店街二旁有超過70家店鋪。

谷中銀座商店街
從日暮里西口走到谷中銀座商店街入口大約5五分鐘，中間會經過夕陽之階，許多人會在夕陽時分來到商店街的制高點拍照，平凡的階梯因此有了夕陽之階的美名。整條商店街全長不過170公尺，兩旁聚集超過70家店鋪。有人將商店街稱為貓街，因為沿途不難發現貓咪的蹤跡，無論是屋頂上或是融入貓咪元素的商品，對貓奴來說這裡應該是一個必踩點。

▲▼伊藤製作所。（圖／噗舞食遊記提供）

▲伊藤製作所。

▲▼布風船雜貨有許多貓咪相關小物。（圖／噗舞食遊記提供）

▲布風船雜貨有許多貓咪相關小物。

▲▼谷中銀座商店街有許多貓咪商品。（圖／噗舞食遊記提供）

▲貓咪手提袋。

像伊藤製作所，專門製作各種令人會心一笑的貓咪T shirt；布風船雜貨販售讓貓奴口袋破洞的包包與服飾，喜歡買小東西可以來逛逛；邪悪なハンコ屋專門製作趣味印章，想為乏味的辦公室日常增添一點樂趣，就來刻一個。

▲▼招き屋是貓咪造型果子燒專門店。（圖／噗舞食遊記提供）

▲招き屋是貓咪造型果子燒專門店。

招き屋
招き屋是貓咪造型果子燒專門店，大大的貓咪招牌很吸引人！人氣口味有巧克力奶油、抹茶、焦糖奶油等等，原料選用北海道十勝乳酪，必吃。

▲▼鈴木肉店創立於1933年。（圖／噗舞食遊記提供）

▲鈴木肉店創立於1933年。

肉のすずき
正確翻譯應該是鈴木肉店，這間老店創立於1933年，從專門販售日本和牛的精肉店轉為家常菜店，店家考慮到肉類和調味料的配方，炸油每天更換三次，以維持肉餅口感與品質。部落客噗舞食遊記表示，鈴木可樂餅的外皮極為酥脆、不油膩，咖哩口味好好吃，吃完挺有飽足感！

▲▼ひみつ堂永遠大排長龍。（圖／噗舞食遊記提供）

▲ひみつ堂永遠大排長龍。

▲▼店家使用手動式剉冰機。（圖／噗舞食遊記提供）

▲店家使用手動式剉冰機。

▲▼草莓牛奶冰（前）與葡萄牛奶冰（後）。（圖／噗舞食遊記提供）

▲草莓牛奶冰（前）與葡萄牛奶冰（後）。

ひみつ堂
這是間超人氣剉冰名店，門前永遠大排長龍，如果夏季前來絕對要作好至少排隊1小時，甚至排3小時以上！ひみつ堂的超人氣來自於手工製作的果醬、用料使用當季新鮮水果、使用手動式剉冰機、選用日光名水的天然冰磚。部落客噗舞食遊記點了草莓牛奶與葡萄牛奶兩種口味，果醬給得很多，吃起來有天然水果甜味而沒有砂糖的甜膩，確實很不一般。

關鍵字： 亞洲旅遊 日本旅遊 噗舞食遊記 谷根千 下町風情 貓街 夕陽之階

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

推薦閱讀

巷弄美食也吃得到宮崎和牛　還有熬煮6小時的筋牛丼必嚐

在北投泡湯、賞楓　還可品嚐東北麵點當下午茶

一甲子的美味！「老牌山東水餃大王」炸餃子、山東燒雞必點

親山、近水、賞落羽松　北投貴子坑還有免費露營場

志玲姊姊也推薦！「双妹嘜」燉奶奶香豐潤，有冰糖滋味

Bartender開拉麵店！「初 拉麵＆煎餃」學生加麵不加價

喝精釀啤酒配雪莉酒香腸　「鴻鵠軒」小酒館還有眷村糖蒜薯條

穿旗袍逛古蹟！12月來澳門還可過聖誕節與光影節

首爾汗蒸幕附兒童遊戲區、戶外泡腳池　晚上六點進場更便宜

只賣台灣咖啡！熱咖啡另附試管冰咖啡一支品飲二種風味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

阿聯酋台北-倫敦來回7千元起

30萬頭等艙誤標2萬5國泰霸氣認了

花蓮遠雄海洋公園1月壽星免費入園

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

日本「出國稅」這10種人不用付

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

台中丼飯2大隻魷魚鋪滿碗公超級狂

2019第一場流星雨4日大爆發

首波梅花在這！南投2處「梅花海」

板橋室內親子免費景點「玩具銀行」

熱門行程

最新新聞更多

台南2019月津港燈節2月2日點燈

深澳鐵道自行車擬開放夜間體驗

台中清水「蹲著吃肉圓」濃濃人情味

華信航空「國旅機加酒」3999元起

全台9處龍貓隧道還能賞雲海藍眼淚

日本熊本5.0強震！觀光局回報台傷亡..

谷根千貓咪商品多貓奴必踩

熱血回憶噴發！灌籃高手經典重現

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366