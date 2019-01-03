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喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒

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▲喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）
▲SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）．《ETtoday新聞雲》提醒您喝酒不開車，開車不喝酒！

記者黃士原／台北報導

喝啤酒就是要有下酒菜！SUNMAI BAR是金色三麥新創的精釀啤酒吧品牌，提供多風味的冠軍精釀啤酒，而就在SUNMAI BAR 周年之際，胡同燒肉攜手合作，胡同燒肉團隊直接進駐SUNMAI BAR，提供消費者美味串燒來配啤酒，而且侍酒師還會建議什麼樣的串燒可以搭配何種SUNMAI啤酒，1月3日限定開賣。

持續投入啤酒餐食文化的金色三麥餐酒集團，持續觀察台灣啤酒饕客的飲食消費習性，努力提供其最適合的精釀啤酒文化體驗。至於這次會與胡同燒肉合作，金色三麥餐酒集團執行長葉冠廷說是有次跟胡同燒肉負責人吳念忠的一次聚會，吳念忠覺得SUNMAI BAR的餐點並不好吃，於是葉冠廷突然有個念頭，SUNMAI BAR與胡同燒肉有沒有合作的可能性呢？最後就是胡同燒肉團隊直接進駐SUNMAI BAR，葉冠廷說整個廚房都交給他們來燒烤。

▲喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）
▲胡同燒肉團隊直接進駐SUNMAI BAR來燒烤串燒。

▲喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）
▲初期以鹽燒口味為主。

▲喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）
▲烙烤手工雞肉餅。

初期胡同燒肉初期帶來了約10多種串燒，而且都是以鹽味為主，吳念忠說，主要是不想讓串燒去搶了精釀啤酒的風味與感覺，未來胡同燒肉會持續引進更多不同的串燒，當然也是要能與啤酒搭配。未來也會再持續與SUNMAI BAR研發出適合各種精釀啤酒的串燒。而未來，SUNMAI BAR與胡同燒肉合作會持續合作，有可能是引進燒肉，也有可能會是把SUNMAI BAR帶進胡同燒肉。

▲喝啤酒就是要有下酒菜　SUNMAI BAR吃得到胡同串燒。（圖／記者黃士原攝）
▲侍酒師還會建議什麼樣的串燒可以搭配何種SUNMAI啤酒。．《ETtoday新聞雲》提醒您喝酒不開車，開車不喝酒！

晚間時段，店內會推出「酒食串燒雙人嚐鮮組」，先選啤酒，再搭燒肉，提供消費者全新的餐酒搭配，第一款酒食推廣價715元，包括濃味啤酒指定款2杯(雷鬼IPA/暗黑蜂蜜/瞪鞋咖啡3選2)、風味指定酒食串3串(酥烤串燒豬大腸/彈脆松阪豬串燒/串燒豬五花捲蘆筍/串燒豬五花捲椒4選3)。第二款酒食推廣價655元，清爽啤酒指定款2杯(納涼春啤/鬧熱皮爾森/蜂蜜啤酒3選2)，風味指定酒食串3串(香酥雞皮串燒/柔嫩雞翅串燒/飽滿雞腿肉串燒/爽口雞屁股串燒4選3)

SUNMAI BAR
地址：台北市大安區安和路一段55號

．《ETtoday新聞雲》提醒您喝酒不開車，開車不喝酒！

關鍵字： 美食情報 台北市美食 胡同串燒

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