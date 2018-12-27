全台首創18米玻璃透明LED水道！台中第1家泰國流水蝦吃到飽試賣中

▲主打正宗曼谷流水蝦的「泰夯蝦」。（影音／《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》提供）
▲台中第1家泰國流水蝦吃到飽「泰夯蝦」試賣中。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
記者黃士原／台北報導
泰國正夯的流水蝦吃到飽台中也有了！位於台中南屯的龍富夜市裡面有家12月26日開始試營運的餐廳「泰夯蝦」就是主打正宗曼谷流水蝦，而且是全台中第一家，部落客《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》就在旅遊雲臉書社團《旅遊超爽的！》分享這家餐廳，不但有18米玻璃透明LED水道供應活跳跳的泰國蝦，現烤現吃外，還有多種食材與熟食吃到。
▲「泰夯蝦」流水蝦餐廳就位在台中南屯的龍富夜市裡面，營業時間是週二至週日。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲泰夯蝦有著台灣首創18米玻璃透明LED水道，共分為2道。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲LED水道在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》說到這家「泰夯蝦」流水蝦餐廳就位在台中南屯的龍富夜市裡面，營業時間是週二至週日、每天下午5點一路營業至隔日凌晨2點。目前到1月4日前為試營運期間，不開放網路與電話預約，1月5日起就可以在線上透過粉絲團訂位了。
▲店家更會隨時注意水道當中的蝦子數量，適時增補蝦子。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲抓蝦先來裝桶冰塊，可以快速冰鎮蝦子，降低蝦子的活動力。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲現烤現吃的泰國蝦。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
泰夯蝦的消費價格699元吃到飽，加價99元啤酒喝到飽，用餐時間為120分鐘。相較於傳統傳統不銹鋼的水道，泰夯蝦有著台灣首創18米玻璃透明LED水道，共分為2道，可以清楚看到活蹦蹦的泰國蝦，而且在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。
▲熟食區。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲生鮮生食區，有蝦有蟹有牛肉。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲烤螃蟹與扇貝。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲烤里肌肉。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲連骰子牛肉都有。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲試營運打卡送的泰式酸辣蝦湯。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
▲冰淇淋也是無限供應。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)
除了泰國蝦現抓現烤吃到飽之外，還有供應多種生鮮食材，像是季節新鮮魚、鮮蚵、蛤蠣、扇貝，以及各式肉品(牛肉、豬肉與雞肉)與蔬菜，而餐廳好像怕大家吃不飽，也同時供應各式熱炒(有打拋豬肉)與各式小菜、甜點與冰淇淋。
《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》也分享，用餐時在臉書打卡並出示給店家確認，就會直接送一整鍋的泰式酸辣蝦湯，1月5日正式開幕之後就會恢復原本350元的售價，想要嚐鮮的朋友趕緊揪團衝一發。
泰夯蝦-正宗曼谷流水蝦
地址：台中市龍富十七路8號 (龍富夜市內)
營業時間：17:00-02:00 (週一公休，23:00最後入場)