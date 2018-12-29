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肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

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▲超越水產火鍋超市。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲肉多多火鍋也要開火鍋超市，吃得到活跳跳波士頓龍蝦。

記者黃士原／台北報導、攝影

又有一家新的火鍋超市開幕了！以「暴龍級大份量肉盤」打出名號的肉多多火鍋，也推出火鍋超市型態火鍋店，店名為「超越水產」，而且在年底前一口氣在台北市、新北市及台中市開出3家新門店，為了區隔市場及吸引客群，以活體海鮮為號召，有活體蛤蠣、馬蹄蛤以及大魚缸裡的活跳跳波士頓龍蝦。而試營運期間，原價1200元的活體波士頓龍蝦特價588元/隻，每日限量20隻。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲肉多多火鍋新品牌超越水產火鍋超市。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲各種食材也是直接挑完結帳，想吃什麼就買什麼。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲五花牛，售價58元。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲美牛板腱肉，80元。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲海鮮區。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲蔬菜區。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲麵條區。

超越水產火鍋超市一樣同樣也是想吃什麼就拿什麼，有豬雞牛肉類、海鮮類、餃子丸子類、新鮮蔬菜，以及大量的飲料櫃，一樣是拿多少付多少，豬雞牛肉很多都不到百元，而青菜多數都是29元。不過這裡牛肉都是美國牛肉，沒有日本和牛，超越水產火鍋超市表示，由於多數客人不會掌控日本和牛最佳熟度，過熟反而浪費日本和牛的價格，因此沒有販售。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲超越水產是目前唯一有水箱提供活動波士頓龍蝦的火鍋超市。另外還有跟手掌一樣大的北寄貝。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲活體蛤蜊類，以種量計價。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲馬蹄蛤。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲餐廳提供蒸籠可以用來蒸蛤蜊類。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲湯底是昆布湯底。

▲肉多多火鍋也要開火鍋超市　活跳跳波士頓龍蝦開幕價588元。超越水產。（圖／記者黃士原攝）
▲這裡的牛肉只有美國牛。

至於收費部份，鍋底費30元外加食材低消270元，所以基本消費就是300元起跳。至於鍋底則是昆布湯底。而店家還有提供蒸籠設備，提供消費者另一種吃法。

以活體海鮮為號召的超越水產，在試營運期間，原價1200元的活體波士頓龍蝦特價588元/隻，每日限量20隻，優惠只到2019年1月15日，要吃動作就要快。

新店民權店
地址：新北市新店區民權路103號
電話：‭(02) 2218-6722‬

台北南京店
地址：台北市南京東路五段71號二樓
電話：(02) 3765-6979‬

台中公益店
地址：台中市南屯區公益路二段128號
電話：‭(04) 2320-2499‬

關鍵字： 美食情報 火鍋超市 肉多多

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