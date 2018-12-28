La new老董打造台灣人拉麵下月開幕　前5天拉麵一碗10元



▲La new集團也開起拉麵店了，新品牌LamigoのLaman預計2019年1月開幕。(圖／取自LamigoのLaman官網)



記者黃士原／台北報導

在跨足健康休閒產業開起那米哥休閒會館之後，現在La new集團也開起拉麵店了！隸屬那米哥國際底下的LamigoのLaman創始店-復興館經過10個月的準備期，預計在2019年1月11日正式開幕，同時開幕前5天還推出老蛋燒酒拉麵每碗嚐鮮價只要10元，但要先事前預約，名額數量有限，先搶先贏。

La new集團董事長劉保佑2018年在東京參觀日本飯店食品展，看到讚岐麵機株式會社展示製麵機時，勾起6歲時懇求媽媽讓他吃的一碗陽春麵美味回記憶，於是想做一碗最好吃的拉麵獻給顧客，同時也是懷念媽媽的方式，LamigoのLaman品牌於是誕生。





▲老蛋燒酒拉麵。(圖／取自LamigoのLaman官網)



LamigoのLaman自2018年2月開始籌備，先是洽談日本製麵機器、訂購機器，La new集團董事長劉保佑也跟8位公司同事前往讚岐製麵學校上課，接著尋找最好的麵粉與食材，在Lamigo會館餐廳連續6個月提供700碗拉麵試吃，最後確認開店地點與施工，預計2019年1月11日開幕。

LamigoのLaman以「台灣拉麵」為主要精神 ，使用100%使用日本進口麵粉與日本原裝製麵機具，使用許多在地食材，像是黑毛豬、台中霧峰生產的杏鮑菇、台灣農民種植的老薑、南部養殖場直送的蝦子、台灣生產製造的麻油，以及取代高鹽份海苔蘿蔓。而湯頭則是用豬大骨、雞腳大火數小時熬製。





▲香煎黑毛豬豚骨拉麵。(圖／取自LamigoのLaman官網)





▲鮮蝦海鮮拉麵。



拉麵品項部份，官網上顯示有老酒燒蛋拉麵、味噌拉麵、香煎黑毛豬豚骨拉麵、香煎黑毛豬乾拉麵、鮮蝦海鮮拉麵、胡麻素乾拉麵、麻油素湯拉麵，其中老酒燒蛋拉麵就是這次開幕優惠每碗10元的拉麵。

老酒燒蛋拉麵是先用大火熱鍋用胡麻油爆炒老薑，再倒入蛋液一同炒至焦香，加入米酒及豚骨湯底，然後再煮熟的拉麵上擺上黑毛豬、杏鮑菇、新鮮野菜，古早味的的老蛋燒酒拉麵就完成。

Lamigo の Laman創始店‧復興館

電話：(02)2751-5588

地址：台北市復興南路一段152號(板南線忠孝復興站一號出口)

10元拉麵活動預約：https://goo.gl/aVrJhM

10元拉麵活動辨法

1.於12月26日預約活動開開跑

2.掃描店面大帆布、或官網上的QR，即可進入登錄網址。

3.登錄填寫預約內容。

4.每支手機號碼限一次十元用餐權權利。

5.手機號碼皆須經簡訊認證。

6.每組認證過的手機號碼，即可用10元的價格，品嚐一碗老蛋燒酒拉麵。

7.用餐時間為30分鐘，預約保留10分鐘。