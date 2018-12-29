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安和國際觀光夜市12/29開幕　中和、新店的朋友有新夜市可以逛了

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▲安和國際觀光夜市。（圖／聯發國際餐飲提供）
▲安和國際觀光夜市開幕首日人潮眾多。（圖／讀者提供）

記者黃士原／台北報導

中和的朋友與新店的朋友又有新的夜市可以逛了！由興仁花園夜市團隊規劃的第三個夜市、位於新店安和路的「安和國際觀光夜市」在12月29日開幕，開幕首日下午還祭出8888顆高麗菜與9999個紅包袋免費送，紅包袋最高獎為43吋液晶電視50台，吸引許多中和新店一帶的朋友前往排隊。

▲安和國際觀光夜市。（圖／聯發國際餐飲提供）
▲安和國際觀光夜市人潮。（圖／讀者提供）


▲遊樂器材。（圖／侯升偉提供）

繼桃園八德興仁花園夜市、新北樹林興仁花園夜市之後，團隊再規劃出第三個夜市「安和國際觀光夜市由興仁花園夜市」，地點位於新店安和路上，臨近中和南勢角與新店安坑一帶，12月29日正式開幕。夜市有搭棚能遮雨，占地5000坪，總攤位數250攤，美食攤位占一半約125個，而百貨與娛樂攤位也占一半有250個。


▲開幕送出的8888顆高麗菜，則是聯發國際餐飲集團從雲林買上來北部送給消費者。（圖／讀者提供）

至於開幕送出的8888顆高麗菜，則是聯發國際餐飲集團從雲林買上來北部送給消費者。之前聯發國際餐飲集團就有感於近來台灣高麗菜盛產造成菜賤農傷，向雲林菜農收購約5000顆高麗菜，只要在MAMAK檔-台北、台中共三家店及Sharetea全球旗艦店消費就送一顆。

地址：新北市新店區安和路二段135號
電話：02-8666-09930976-111-333

關鍵字： 美食情報 夜市 安和國際觀光夜市

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