安和國際觀光夜市12/29開幕　中和、新店的朋友有新夜市可以逛了



▲安和國際觀光夜市開幕首日人潮眾多。（圖／讀者提供）



記者黃士原／台北報導

中和的朋友與新店的朋友又有新的夜市可以逛了！由興仁花園夜市團隊規劃的第三個夜市、位於新店安和路的「安和國際觀光夜市」在12月29日開幕，開幕首日下午還祭出8888顆高麗菜與9999個紅包袋免費送，紅包袋最高獎為43吋液晶電視50台，吸引許多中和新店一帶的朋友前往排隊。



▲安和國際觀光夜市人潮。（圖／讀者提供）





▲遊樂器材。（圖／侯升偉提供）



繼桃園八德興仁花園夜市、新北樹林興仁花園夜市之後，團隊再規劃出第三個夜市「安和國際觀光夜市由興仁花園夜市」，地點位於新店安和路上，臨近中和南勢角與新店安坑一帶，12月29日正式開幕。夜市有搭棚能遮雨，占地5000坪，總攤位數250攤，美食攤位占一半約125個，而百貨與娛樂攤位也占一半有250個。





▲開幕送出的8888顆高麗菜，則是聯發國際餐飲集團從雲林買上來北部送給消費者。（圖／讀者提供）



至於開幕送出的8888顆高麗菜，則是聯發國際餐飲集團從雲林買上來北部送給消費者。之前聯發國際餐飲集團就有感於近來台灣高麗菜盛產造成菜賤農傷，向雲林菜農收購約5000顆高麗菜，只要在MAMAK檔-台北、台中共三家店及Sharetea全球旗艦店消費就送一顆。

地址：新北市新店區安和路二段135號

電話：02-8666-0993、0976-111-333