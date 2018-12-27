油麻地38年歷史　香港最強煲仔飯專門店興記菜館登台



▲腊味煲仔飯。(圖／緯豆餐飲提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

繼點點心後，藝人阿緯劉峻緯創立的緯豆餐飲再度引進遊港必吃的煲仔飯第一品牌「陳興發興記菜館」，台灣首店1月10日將於微風南山B2開幕。

興記菜館於1982年開業至今，已在廟街扎根超過38個年頭，堅持以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，其獨特炭味飯焦，有廟街上的炭火香之美名，秋冬季節每晚可賣出高達1700碗的驚人數量，港星馮德倫等眾多藝人都曾是座上賓。



興記煲仔飯另一迷人之處，來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香。





▲港式紅燒肉煲。





▲豉汁炒蜆。



興記菜館台灣首店佔地70坪，客座席90位，除了販售主打的腊味、章魚雞粒等各式正宗煲仔飯外，店內也將同步提供多樣香港熱賣煲仔菜及港式小炒，就是要讓台灣民眾能不用再大老遠跑香港就能品嚐到。腊味煲仔飯是香港最具代表性的煲仔飯口味，由肝腸及腊腸兩款經典雙腸搭配而成，是港式煲仔飯中的經典之一。



開幕首四日前30名顧客，還可享不限品項煲仔飯買一送一的優惠。





▲紫色芋泥豬仔包。

此外，點點心點心專門店也在微風南山B2美食街打造全新療癒系副牌「點點心 mini」，店內另一大亮點就是獨家販售的紫色芋泥豬仔包，外表吸睛可愛，應該會再掀起另一波打卡風潮。開幕首四日於店內打卡牆拍照打卡，即可享有飲品買一送一的優惠。



地址：台北市信義區松智路17號B2（微風南山B2）