再也吃不到的好味道　2018年熄燈的5家老店老餐廳

旅遊中心／綜合報導

在2018結束倒數中，這1年新開幕了新多餐廳，也有許多國外品牌登台，但也有許多老餐廳則是因為某些因素而選擇了結束營業，許多人記憶中的好味道再也吃不到了。



▲50年老店麗珠什錦麵的炸排骨是很多人的心頭好。（圖／記者黃士原攝）

麗珠什錦麵

在萬華地區有50多年歷史的老店麗珠什錦麵去(2017)年7月曾經短暫休息，重新營業後店面也變新了，在6月宣布結束營業，炸排骨、炒米粉、什錦炒麵、蒜炒腰花真的就吃不到了，許多顧客直呼可惜。



▲馥臨港式火鍋也在2018年結束了。(圖／取自馥臨港式火鍋臉書粉絲專頁)



馥臨港式火鍋

15年老店馥臨港式火鍋突然在6月14日晚上在臉書上公布二家店將在7月8日、8月5日結束營業，消息傳開讓許多老顧客覺得不捨。馥臨港式火鍋是家自助無限火鍋店，以「湯鮮料正」的精神自許，以養生花雕湯鍋是招牌鍋底，也是很多網友推薦的鍋底。另外，這裡也經典港式口味香菜皮蛋湯、胡椒豬肚湯。配料部份，有香港師傅製作醉雞、手工蝦漿/花枝丸、現包雲吞等。



▲墾丁迪迪小吃9月底結束營業。(網友Joyce提供)

迪迪小吃

已經營24年的墾丁大街的名店「迪迪小吃」，曾列為墾丁三大名店之一的迪迪小吃，過去是觀光客到墾丁大街必吃的餐廳，主要提供南洋料理，迪迪特製蝦餅、泰式酸辣湯、蝦醬炒飯、特製炸雞都是人氣必點，過去曾經是要預約才吃得到。



▲上海隆記菜館熄燈。圖／三高Sir的美食足跡)

上海隆記菜飯

位於台北市中山堂附近的老餐館「上海隆記菜飯」將在12月31日結束營業，主要是因為餐廳參與了都更，加上老闆做了幾十年剛好想休息一下。不過老闆沒有把話說死，未來可能會另尋地點重起爐灶，讓大家再吃到將近60年的老味道。

上海隆記菜館創業於1953年，已經有超過60年以上歷史，2009年還曾被《紐約時報》推薦是台灣的百年小吃，上海隆記菜館就是以道地上海菜聞名，招牌菜有櫥櫃裡的盆頭菜、蔥鯽魚、黃魚麵、烤麩、雪菜毛豆與菜飯等，很多人都是跟著父母從小吃到大，也是很多外省老兵來一解鄉愁的地方，甚至蔣緯國、郝柏村等人都曾是座上賓。



▲新都里主打日式懷石料理，圖為過去曾推出的七夕套餐。（圖／記者黃士原攝）

新都里

開業大約20年的日式懷石料理店新都里入選台北米其林指南沒多久，就在6月於官網上宣布租約到期，7月1日起歇業。新都里瀧四店經營至今將近20年，內部股東討論未來發展性與市場情勢變化後，達成一致意見，因原址租約到期，餐廳預計於7月1日歇業。