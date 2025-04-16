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日本人黃金周出國熱搜城市「台北居冠」　首爾、香港緊追

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北市成為日本家庭旅客熱搜海外目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本黃金周連假將從4月底展開，根據Booking.com搜尋數據顯示，「台北」衝上今年日本家庭旅客最感興趣的城市榜首，搜尋量相較 2024 年成長幅度高達89%。而數位旅遊平台Agoda旅行搜尋數據也指出，台北已經超越曼谷，成為2025年日本黃金周第二大熱門旅遊目的地，僅次於首爾，顯示出台北在日本旅客中的吸引力持續上升。

▲▼日本旅客黃金周連假熱搜海外城市。（圖／Booking.com提供）

▲日本旅客於黃金周連假熱搜海外城市。（圖／Booking.com提供）

根據Booking.com的最新搜尋數據顯示，日本的家庭旅客在黃金周假期最想前往的目的地，台北躍居榜首，其次為首爾、香港、曼谷、新加坡、夏威夷檀香山、倫敦、峴港、吉隆坡、釜山。

若縱觀日本全年齡層的旅人於黃金周最感興趣的海外目的地，台北的排名也僅次於首爾，接著是香港、曼谷、巴黎、新加坡、倫敦等城市。

▲▼台北西門町。（圖／Agoda提供）

▲台北超越曼谷，成為日本旅客在黃金周假期第二大熱門旅遊目的地。（圖／Agoda提供）

而根據數位旅遊平台Agoda旅行搜尋數據，台北已經超越曼谷，成為2025年日本黃金周第二大熱門旅遊目的地，僅次於首爾。十大熱門旅遊目的地排行依序是：首爾、台北、曼谷、香港、峇里島、新加坡、芭達雅、釜山、峴港、夏威夷檀香山。

關鍵字： 台北市旅遊 Booking.com

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