大成集團新推2個蔬食品牌　好蔬上、綠季諾4／23開幕

▲綠季諾「蔬植漢堡」。（圖／大成集團提供）

記者黃士原／台北報導

近年來蔬食逐漸興起，素食不再只是特定族群的飲食習慣，大成集團餐飲服務群昨日宣布推出「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」兩個蔬食品牌，一中一西，期望讓更多民眾能享用健康、美味又平價的蔬植肉料理。

▲好蔬上「紅燒蔬植牛若麵」。（圖／大成集團提供）

▲好蔬上「香椿蔬植雞絲飯」。（圖／大成集團提供）

「好蔬上neo kitchen」主打中式料理，招牌菜色「紅燒蔬植牛若麵」，採用大成集團研發的「Neo Foods 新創肉」，模擬肉的筋膜纖維，有別於一般傳統的蔬食牛肉，更具口感；「香椿蔬植雞絲飯」採用植物雞絲，是使用最新溼式擠壓技術，模擬真實雞肉絲的外觀與纖維質地；「紅油蔬植抄手」為了重現道地四川風味，特別使用藤椒油特調醬汁。

▲綠季諾「麻辣蔬植漢堡」。（圖／大成集團提供）

「綠季諾Gino Green」主打西式料理，從早餐開始供應，「蔬植漢堡」有經典、麻辣、花生3種口味，配料中的蔬菜、番茄、起司、太陽蛋等，可自己加價組合，自由彈性高，並與飲料和薯條搭配出6款套餐組合。其他還有「辣味清炒蔬植雞丁義大利麵」、「西式蔬菜湯」、「蔬食鹽酥雞」多種選擇。

大成集團表示，「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」將於4月23日開幕，餐廳地點位於台北內湖三軍總醫院「三總好食城」。

▲娘惹果島沙拉。（圖／業者提供）

另外，米其林指南日前公布4月新入選餐廳，其中以台灣食材創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理的「雲川水月」進榜，該餐廳位於民生社區富錦街，有著翠綠老樹環繞，宛若一座隱世的小秘境，餐點主打當代蔬食料理，主廚王朝萱融合法國、義大利、日本及亞洲等不同菜系的精髓及擺盤美學，創造屬於雲川水月的當代蔬食料理，當中不乏豆腐乳、蔥蒜醬、金桔、醬油等屬於台灣的味道。

