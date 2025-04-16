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全台最大室內全齡遊樂園在高雄！有彈跳床、攀岩場　最快年底完工

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲高雄將打造全台最大室內全齡遊樂園。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄越來越多親子設施可以去！高雄市政府計畫將台鐵高雄機廠變成「高雄親子遊樂園區」，打造為全台最大室內全齡夢幻遊樂園，力拼今年底完工。

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區將以舊台鐵高雄機廠改建。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

台鐵高雄機廠過去為運輸維修火車車廂打造的封閉場域，隨著鐵路地下化、高雄捷運與輕軌工程，而轉身成為新樣貌。考量高雄天氣炎熱、雨季時民眾無法於戶外活動，且市內缺少大型並同時具有室內外兒少之遊樂活動空間，機廠將改為半室內外型遊樂園區。

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區預計有攀岩牆、休息區、戲水區等設施。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

機廠內原有的貨車工場全棟都將保存，並盡可能保留鐵道紋理與地理意象外，並採分齡設計，規劃有多功能幼齡遊戲區、多層網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、體健設施、火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場、家長休憩區等近30 項服務設施，除了2到5歲幼齡及5到12歲的學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費，搭配鄰近的輕軌凱旋武昌站很便利。

關鍵字： 高雄旅遊 親子旅遊

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