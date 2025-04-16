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蔬菜自助吧無限供應！台北東區新開幕壽喜燒「一個人也能吃」

▲玉兔壽喜燒專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲玉兔壽喜燒專門店新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼打造「燒肉擔當」與「金月日本鍋料理擔當」等餐飲品牌後，前乾杯集團營運長的王斯楷，再推出全新的「玉兔壽喜燒專門店」，除了主打正統關西風格的個人式壽喜燒，蔬菜自助吧也能無限取用，套餐398元起。歡慶開幕，6月30日前推出集點活動，單筆消費滿400元可獲得1點，集滿20點可免費兌換日本黑毛和牛套餐。

▲玉兔壽喜燒專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲玉兔壽喜燒專門店以關西式壽喜燒為基礎，採用板前式專門店的型態，提供個人化套餐。（圖／記者黃士原攝）

前乾杯集團營運長的王斯楷離職後自行創業，陸續開出「燒肉擔當」與「金月日本鍋料理擔當」兩家餐廳，他在「金月」的日式湯底中察覺，台灣民眾對「壽喜燒」格外喜愛，因此決定再推出壽喜燒新品牌「玉兔」，為區隔金月所供應的關東風味，玉兔以關西式壽喜燒為基礎，採用板前式專門店的型態，提供個人化套餐，一個人也能自在開鍋。

玉兔套餐選項多元，包括綿密油花的「日本和牛套餐」、油脂比例均衡的「日本國產牛套餐」，以及肉香飽滿、口感輕盈的「牛五花套餐」。除了牛肉之外，還有經典的「梅花豬套餐」可供選擇，每套售價398元起。

▲玉兔壽喜燒專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲玉兔壽喜燒專門店一個人也可以吃。（圖／記者黃士原攝）

玉兔傳承關西式壽喜燒的講究工序，當套餐上桌時，將有專人為顧客親手開鍋，首先以牛／豬油塊熱鍋，再將肉片下鍋輕煎，接著再輕輕撒上風味溫潤的日本上白糖進行焦糖化，不僅帶來甘甜層次，也使肉質更為軟嫩。緊接著倒入秘製壽喜燒醬汁，讓鮮甜鹹香的醬汁緊緊扒附在肉片上。

▲玉兔壽喜燒專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲餐廳小型自助吧有當令新鮮時蔬、隨餐茶品及霜淇淋。（圖／記者黃士原攝）

除了肉品外，玉兔也研發多款單點配料，包括經炙燒工法處理的燒豆腐、嚴選豬梅花製作的手工豬肉丸、韓國年糕、雲海玉子、魚竹葉等。此外，餐廳還有一個小型自助吧，日本越光米飯、當令新鮮時蔬、精選蕈菇、隨餐茶品，以及霜淇淋，全都可以吃到飽。

▲玉兔壽喜燒專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲壽喜燒的靈魂配角「靈芝蛋慕斯」，王斯楷特別選用產自苗栗的頂級靈芝蛋，以法式慕斯的製作手法。（圖／記者黃士原攝）

打破消費者對壽喜燒「鹹、重口味且單一化」的刻板印象，玉兔提供日式七味粉、柚子胡椒、現磨芝麻、柚子絲等多種調味配料，如軟嫩的燒豆腐，可搭配柚子胡椒，增添清新辛香，滑順的烏龍麵，則推薦灑上「現磨芝麻」提升香氣厚度；作為靈魂的壽喜燒湯底，可於烹煮後段加入柚子絲，為整體風味畫下清透果香的尾韻。

至於壽喜燒的靈魂配角「靈芝蛋慕斯」，王斯楷特別選用產自苗栗的頂級靈芝蛋，以法式慕斯的製作手法，注入氮氣打發而成，質地綿密輕盈且蛋香濃厚，可以溫柔地包裹在鮮嫩肉片上，還可灑七味粉增香。

▲考量東區人潮流動快速，玉兔還開發出「壽喜燒牛／豬丼飯」。（圖／業者提供）

▲考量東區人潮流動快速，玉兔還開發出「壽喜燒牛／豬丼飯」。（圖／業者提供）

考量東區人潮流動快速，玉兔還開發出「壽喜燒牛／豬丼飯」，供上班族與忙碌族群外帶享用，售價149元。而為慶祝新店開幕，即日起至6月30日更推出集點活動，單筆滿400元即可獲得1點，集滿5點可兌換牛五花／梅花豬一份，集滿10點可兌換牛五花／梅花豬套餐一份，集滿20點，可免費兌換日本黑毛和牛套餐一份，若遇雨天來店，還可額外獲得1點。

▲LOPFAIT Grill貼滿食用金箔的黃金牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北大直法式餐廳「LOPFAIT樂斐」宣布推出店中店副品牌「LOPFAIT Grill」，主打牛排主餐搭配法式開胃小品、前菜、湯品與甜點，首波主打重達1公斤的丁骨牛排、貼滿食用金箔的黃金牛排，今天起正式營運。

▲義大利佛羅倫斯丁骨牛排。（圖／記者黃士原攝）

LOPFAIT Grill首發菜單主餐區分為適合多人分享的「義大利佛羅倫斯丁骨牛排系列」、尊貴的「24K黃金牛排系列」，以及適合個人品味的「主廚精選系列（包含菲力、肋眼、紐約客與龍蝦）」，套餐還搭配開胃小品、前菜、湯與甜點等，午間套餐5道式2780元+10%起，晚間套餐8道式3280元+10%，整體數量都較傳統法餐少，用餐時間也縮短。

關鍵字： 美食雲 玉兔 壽喜燒

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