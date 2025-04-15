脆友激推台中麵店！餛飩辣醬麵嗜辣者必挑戰　後勁直竄辣到冒汗

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

這間隱身在台中大隆路黃昏市場的阿姐鮮蝦大餛飩，是最近在Threads上很多人推薦的美食之一，我來了大隆路黃昏市場這麼多次竟然完全沒注意到這間店。鮮蝦餛飩麵及辣醬麵是招牌，只要吃過一次就會愛上！

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交通

阿姐鮮蝦大餛飩位在台中西屯區大隆路上，就在大隆路黃昏市場的外圍區、東興國小的對面。早上十一點就開始營業，不過市場提供的免費停車場是下午兩點才開放，開車來的人可以停在路邊停車格或東興立體停車場。

環境

▲座位區在攤位前方，大約有四到五桌，用餐時間還蠻多人的，來外帶的客人也不少！

菜單

▲招牌是鮮蝦餛飩麵，還有辣醬麵及麻醬麵也是人氣餐點，現場還有販售現包生餛飩可以帶回家自己煮。

鮮蝦大餛飩辣醬麵 95元 換南投意麵＋10元

第一碗就點了在Threads上很多人推薦的鮮蝦大餛飩辣醬麵，還加了10元換成南投意麵，一碗有三顆餛飩，辣醬看起來不太辣。吃之前將南投意麵與辣醬拌均勻，第一口還沒什麼感覺，來到第二口，辣勁立馬從喉嚨竄出來，真的很辣！就連平時吃辣的朋友都說很辣，應該是中辣以上等級的辣度了，雖然很辣，但味道很好吃，會讓人不由自主的一口接一口。

▲餛飩比一般餛飩大一點，皮Q不爛，內餡非常飽滿鮮甜，重點是還可以吃到一整隻的鮮蝦，用料非常實在。

麻醬麵 小碗 50元

另外一碗點了人氣必點麻醬麵，每桌幾乎都點了一碗。麵條是採用陽春麵那種白扁麵，吃起來很Q彈，麻醬香氣也很迷人，不會太鹹膩或太乾，裡頭還添加了滿滿豆芽菜，多了爽脆口感，層次更加豐富。

油豆腐 15元／塊

▲這應該是我吃過最大塊的油豆腐，吃起來超級軟嫩，也滷得非常入味，很好吃！



鱈魚丸湯 35元

▲一份有五顆鱈魚丸，湯頭還不錯，喝起來相當清甜，鱈魚丸也很脆口。

心得

這間隱身在大隆路黃昏市場中的阿姐鮮蝦大餛飩，鮮蝦餛飩不僅大顆，餡料也非常實在，可以吃到一整隻的彈牙蝦仁。愛吃辣的人一定要試試辣醬麵，看起來還好，後勁還蠻強的，是會讓人冒汗的辣度！

阿姐鮮蝦大餛飩

電話：04－23205589

地址：台中市西屯區大隆路50號

時間：11：10－14：30；16：30－20：00

臉書：阿姐鮮蝦餛飩麵

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