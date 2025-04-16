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深夜爽嗑鱔魚意麵！大火快炒軟Q油麵飽吸鍋香氣　高雄30多年老店

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

瑞豐鱔魚意麵是鼓山慶豐街上已經開30多年的老店，鄰近瑞豐夜市，從下午營業到深夜，提供現點現炒的麵食料理，有勾芡及炒乾兩種選擇。來這裡一定要吃鱔魚意麵，大火快炒充滿鍋香氣，麵條軟嫩微Q，吸附醬汁吃起來酸香鹹甜，可以炒辣更好吃，鱔魚肉質肉扎實鮮嫩，還有搭配高麗菜增添脆爽感，非常涮嘴！

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

另外很多人點的花枝油麵也推薦試試，老闆是選用新鮮小卷烹炒，口感脆嫩鮮香，加上軟Q油麵和酸甜鹹的滋味，會忍不住一口接一口。餐點都是現做，用餐尖峰時段需要稍微耐心等候，可以內用或外帶。

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▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一份都是現點現炒料理，需要稍微等候，建議先打電話預訂。

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

鱔魚意麵 炒乾 110元（選擇小辣）

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鱔魚意麵現炒充滿鍋香氣，軟嫩微Q的意麵酸香鹹甜，炒辣料理辛香好吃，鱔魚扎實鮮嫩，有加高麗菜增添脆爽感。

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鱔魚肉質扎實鮮嫩。

花枝油麵 炒乾 110元（選擇小辣）

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲喜歡油麵可以試試花枝油麵，軟Q麵條大火快炒吸附醬汁，帶有酸甜鹹香，炒辣更好吃，搭配脆嫩鮮香的小卷口感很涮嘴。

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲老闆選用小卷料理，份量給得很足。

菜單 MENU

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲有座位可內用。

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼瑞豐鱔魚意麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

瑞豐鱔魚意麵

地址：高雄市鼓山區慶豐街1－4號
營業時間：16：00－23：00（售完即止）／周日公休
電話：07－5522282

虎麗笑嗨嗨
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