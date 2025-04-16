壽司郎美味九州登場！有鹿兒島產紅魽　加碼2款辻利茶舗聯名甜點

▲壽司郎美味九州登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

每月都有新主題推出的台灣壽司郎，今日登場的是「美味九州」活動，13款新菜中，有鹿兒島縣產紅魽、長崎縣產劍先烏賊，以及2款辻利茶舗聯名甜點。

▲鹿兒島縣產紅魽壽司。

台灣壽司郎「美味九州」今日開始至5月4日，為期19天，品牌推薦「鹿兒島縣產紅魽（80元）」，選用6公斤以上大型紅魽，油脂含量為一般紅魽的2到3倍，肉質厚實、入口即化；「長崎縣產劍先烏賊（80元）」選用野生捕撈後急速冷凍的新鮮劍先烏賊，肉質彈牙、黏密滑嫩。

▲YAMAYA明太子三兄弟軍艦。

▲九州產酥炸竹筴魚。

選用福岡知名品牌的「YAMAYA明太子三兄弟軍艦（80元）」，搭配蔥花、美乃滋與高菜三種風味；「炙烤鯖魚明太子押壽司（40元）」則是結合肉厚油潤的炙烤鯖魚，以及微辣的熟成明太子。其他還有使用一整尾新鮮竹筴魚製作的「九州產酥炸竹筴魚（70元）」、酸脆爽口的「飛魚卵海藻軍艦（40元）」、殼薄肉甜的「薩摩產酥炸小蝦（80元）」。

▲辻利抹茶可麗餅與辻利抹茶芒果聖代。

此外，壽司郎再度與辻利茶舗聯名，推出2款甜點，分別是「辻利抹茶可麗餅（130元）」、「辻利抹茶芒果聖代（120元）」，前者以抹茶可麗餅包裹紅豆、抹茶冰淇淋、壽司郎卡達拉娜，後者則是將綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪、抹茶冰淇淋層層堆疊，最後以芒果丁與草莓丁點綴，抹茶控千萬別錯過。

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含SPY×FAMILY原創裝飾吊飾與SPY×FAMILY間諜家家酒橡皮擦各6款。

4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃台出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。