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十盛聯名艾絲樂小兔！兔子飲料杯、玩偶杯套超Q 　買飲料還送提袋

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲十盛聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「十盛SHISHENG」找來韓國超紅「Esther Bunny艾絲樂小兔」合作，聯手推出一系列超可愛聯名，包括限定兔子紙杯、杯膜等，還有超實用玩偶杯套周邊小物，即日起於全門市上市；同步推出春季新品「茶花系列」。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲聯名紙杯一共有4款選擇。

十盛攜手「Esther Bunny艾絲樂小兔」推出一系列限定聯名，有全新飲料杯，時尚小兔躍上手搖杯身並擺出各種動作，再搭配多巴胺色系的紙杯顏色，少女心狂飆，一共有4款造型以及專屬杯膜，即日起於門市購買飲料即可獲得。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲兔子玩偶杯套有2款採盲盒販售。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲保冷提袋只要加價19元就可獲得。

加碼推出2款限量周邊，包括「絨毛玩偶杯套」，超過15公分的小兔玩偶戴著立體珍珠項鍊，除了可以當作吊飾之外，玩偶拉鏈拉開還能變成超實用杯套，一共有2款，採盲盒形式販售，凡於門市消費滿100元即可以優惠價299元加購，目前開放預購中。

「保冷提袋」則可享19元加購價，專為冷熱飲設計的特殊提袋，魔鬼氈封口可重複使用，外層印有可愛乳牛圖紋搭配限定Esther Bunny聯名圖案，也可當便當袋或外出袋，一袋多用實用性高。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲春季新品「茶花系列」同步開賣。

同步開賣春季新品「茶花系列」，有特選金萱紅烏龍搭配山茶花的「茶花紅烏」、奶茶控必選「茶花奶烏」，以及使用茶花紅烏為底搭配多汁水蜜桃的「茶花蜜桃冰茶」、茶花紅烏結合焦糖鹹起司奶霜的「茶花烤糖脆奶霜」，售價35元起，即日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，即日起至4月22日凡於全門市購買任2杯飲品，且打卡上傳就免費送Esther Bunny聯名保冷提袋1個，數量有限、送完為止。

▲▼麥吉推出全新「水果椰奶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥吉推出5款新飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥吉推出全新「水果椰奶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

麥吉machi machi全門市也開賣5款新品，首推「水果椰奶系列」，皆是使用香濃椰奶做為基底，包括搭配現切哈密瓜的「哈密瓜椰奶果昔（售價130元）」、加入綠茶、檸檬和火龍果的酸甜「火龍果椰奶果昔（售價70元）」，以及鳳梨結合百香果的「鳳梨椰奶果昔（售價70元）」。

還有清爽版「椰奶珍珠奶茶」，使用椰奶取代傳統奶茶，搭配Q彈珍珠，咀嚼口感十足又不膩口；「黑糖珍珠咖啡凍鮮奶」則是使用鮮奶基底，加入濃郁黑糖、珍珠、咖啡凍，打造滿滿飽足感。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 十盛SHISHENG 麥吉 machi machi Esther Bunny 艾絲樂小兔

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