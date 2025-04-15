肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

▲肯德基超夯比利時鬆餅咔啦雞腿堡。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

肯德基40周年回歸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」上市大受歡迎，開賣3天就缺貨，業者追加補貨，4月11日至16日採預購，取餐時間為4月17日至21日，現場同步供應，售完為止。



「肯德基」歡慶登台40周年，首波回歸夯品為比利時鬆餅咔啦雞腿堡，以外酥內軟的比利時鬆餅取代上下層傳統漢堡麵包，搭配招牌多汁的咔啦雞腿排、鹹香烤培根，再淋上楓糖醬、特調美乃滋，為史上期間限定熱銷商品之一，單點售價139元。

▲今明兩天是比利時鬆餅咔啦雞腿堡最後預購機會。（圖／記者蕭筠攝）

不過比利時鬆餅咔啦雞腿堡4月8日才正式開賣，4月10日官網就公告完售。對此，肯德基表示，該商品因購買熱烈，正追加補貨中，從4月11日至16日採預購方式，取餐時間為4月17日至21日。沒預購的朋友也沒關係，4月17日至21日現場也會供應，售完為止。

預購流程：先至官網或PK APP選取餐店家後，修改取餐時間至4月17日至21日的上午10時30分以後，即可將鬆餅堡加入購物車並完成結帳。

▲麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」即將回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，台灣麥當勞去年11月首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，吸引大批台人排隊搶嚐鮮，業者日前也宣布4月23日回歸開賣。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」因蓬鬆口感與獨特甜鹹滋味，推出後擁有一群忠實粉絲，更被稱為前往日本麥當勞必吃商品，該系列商品在去年11月13日正式登台，原預計販售至12月17日，孰料僅短短5天全台門市就幾乎賣光。「厚鬆餅堡系列」有豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡及火腿蛋厚鬆餅堡3款產品。