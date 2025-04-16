禁帶EVE止痛藥、要填電子入境卡　日韓泰3國最新入境新制一次看

▲大阪關西國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

準備出國時最先需要確認的資訊就是各國入境規定，台灣人最愛去的日本、韓國和泰國現在都有新的入境措施，本篇一次整理提供給即將出發的旅客參考。

日本

隨著2025大阪萬博已經開展，加上年年增加的海外旅客，為了加快機場通關速度，東京成田機場、羽田機場、大阪關西機場陸續新增「共同自助通關機」，只要持有Visit Japan Web的QRcode，用機器就能一次完成掃描QRcode、按指紋、拍照、確認稅關申告書內容，完成後，再到移民官處貼入境貼紙、提領行李，即可直接走通道入境，再也不用操作2次機器。

但需注意的事，受到設備限制，身高低於135公分的旅客無法使用，另外若是家人同行，需分別持有QR Code再逐一辦理通關。目前提供該服務的包括東京羽田機場第2、3航廈，東京成田機場第3航廈，以及大阪關西機場1、2航廈。

▲韓國仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國

韓國政府現在推出「韓國電子入境卡」，旅客只要在出發前72小時至入境前以手機或電腦上官方網站（https://e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do），上傳個人護照與旅行資訊，填寫完成後提交，並將最後顯示的QRcode或PDF檔截圖存於手機，於抵達韓國機場後向海關出示即可。如果提交後72小時內未入境，申報書則無效處理，需重新申報。

電子入境卡不需本人填寫，但申報內容視為本人填寫，若內容有誤則需承擔相關責任；14歲以下兒童必須由家人或其他監護人代為申報。而紙本電子入境卡仍會繼續提供，如果忘記上網填寫，也可向空服索取或抵達韓國的機場後填寫。

▲日本EVE止痛藥現在禁止帶入韓國。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，台灣人常會使用的日本「EVE止痛藥」，現在被韓國政府禁止攜帶入境，因藥物中含有成分「Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）」，被歸類為抗精神性藥物，具高度依賴性及成癮性，已被列為是481種毒品成分之一，台灣旅客赴韓旅遊時要注意。

▲▼泰國曼谷蘇凡納布國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

泰國

泰國政府宣布從5月1日起，所有入境旅客務必於航班抵達前72小時內完成都填寫泰國電子入境卡 (Thailand Digital Arrival Card，簡稱為TDAC），目的是讓遊客在抵達泰國前先行提供必要旅遊資訊，包含航班、飯店、護照資料、健康聲明等，填寫完成後，會收到確認mail和QRcode，通關時，憑QRcode通關。填寫網站為：https://tdac.immigration.go.th