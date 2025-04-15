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南港茶山賞螢4／19登場！3場免費導覽已滿　當天有市集、音樂會

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲南港茶葉製造示範場有機會見到黑翅螢和黃緣螢等不同種類。（圖／北市產發局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

被譽為北市賞螢秘境的南港茶山，將於4月19日、4月26日及5月1日舉辦夜訪火金姑活動，最熱鬧的19日開幕當天，從早上9點陸續有茶山導覽、小農市集和開幕式音樂會等一系列活動。

春末夏初是賞螢的好時節，南港茶葉製造示範場有機會見到黑翅螢和黃緣螢等螢火蟲種類，在夜間閃爍微微光芒。南港區公所與大坑產業文化協會將於4月19日、4月26日及5月1日下午5點至7點舉辦夜訪火金姑親子賞螢活動。此外，在賞螢活動進行前，報名參加的民眾將獲一份在地美食。

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲南港茶山茶製場品茗空間。（圖／北市產發局提供）

南港區公所區長林士斌表示，南港茶山是台灣包種茶的起源地，有豐富的生態資源及茶文化，尤其因為南港茶山保留了純淨天然的環境，造就了每年4月下旬到5月中旬螢火蟲大量飛舞的美景，活動每年報名都瞬間額滿，除了導覽的時間點外，其他時間民眾也可以自行上山。

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲南港茶山遠眺台北101。（圖／北市產發局提供）

建議大家賞螢可以穿著長袖衣物及長褲，減少被蚊蟲叮咬的機會，秉持欣賞不捕捉、不干擾螢火蟲原則，同時切記隨手把垃圾帶下山。

▲台北六福萬怡酒店即日起攜手在地茶農「台北女兒茶余順園茶莊」，推出「茶山賞螢河」生態導覽活動。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲若符合六福萬怡房客身份，可以每人450元優惠參加「茶山賞螢河」生態導覽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

迎接螢火蟲季到來，緊鄰南港茶山、位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店，即日起攜手在地茶農「台北女兒茶余順園茶莊」，推出「茶山賞螢河」生態導覽活動。時間和區公所的活動錯開，分別於4月20日、4月25日、5月3日三天舉辦，將由專業導覽員帶領旅客夜訪茶山秘境，尋覓夜色中閃爍的螢火點點，若符合六福萬怡房客身份，可享有每人450元優惠價。

▲台北六福萬怡酒店即日起攜手在地茶農「台北女兒茶余順園茶莊」，推出「茶山賞螢河」生態導覽活動。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲業者攜手在地茶農「台北女兒茶余順園茶莊」，推出「茶山賞螢河」生態導覽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

為讓旅客沉浸在南港茶鄉的氛圍，報名的旅客還能獲得「在地茶味餐盒」，內含「桂花蜜香紅茶飯糰、土肉桂紅茶茶葉蛋、包種茶雪花餅、時令鮮果、包種冷萃茶」等精選美味餐盒（實際餐點依現場提供為準）。

關鍵字： 台北市旅遊 南港茶山 賞螢 螢火蟲 南港旅遊

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