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住太魯閣晶英送花蓮星級飯店「2晚6000起」　還享免費早、晚餐

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

太魯閣晶英酒店宣布攜手花蓮5家飯店業者，從即日起至6月29日為止推出「春日1+1 花蓮雙宿聯名住房專案」，兩人成行、平日入住6000元起。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店早餐可以吃到中午。

此次「春日1+1 花蓮雙宿聯名住房專案」，太魯閣晶英聯合理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店及福容大飯店等業者共同合作，旅客可入住山嵐客房一晚，並享用衛斯理餐廳早餐與晚餐、客房迷你飲品吧，下午4點30分至5點30分期間，在大廳藝廊提供social hour微醺蒔光酒精飲料暢飲，並可免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以及各式符合永續旅遊的手作DIY課程可供參與，並自由搭配指定合作飯店入住另一晚。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲還有social hour微醺蒔光酒精飲料暢飲。

太魯閣晶英酒店坐落於山林之中，所有遊程與活動皆圍繞「自然與永續」的核心理念，飯店也致力於推廣低碳與在地文化走讀的旅遊體驗，包含「天祥漫步」、「太魯閣野學堂」、「山中小廚房」料理教室以及「小米酒特調」，主廚選用來自鄰近西寶農場的當令鮮蔬和花蓮當地漁產，為旅客提供最接地氣的飲食體驗。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

而宜蘭凱渡廣場酒店在今年打造3大新亮點！首先，業者宣布正式加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，成為全台第3間該品牌旗下飯店，並推出最新套房，享270度山海視角；餐飲創意總監江振誠更搶先公布，今年秋季將於館內增開「yen club海豔鍋物」，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配功夫鍋底，讓旅客隨時享受國際級的宜蘭美饌。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，並打造全館僅3間的「Preferred Suite套房」。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房。（圖／業者提供）

宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱，今年以「國際體驗・宜地享受」為發展主軸，正式宣布加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村）」，並打造3間「Preferred Suite」套房，套房享270度視角，坐擁無邊際海景與層巒山嵐，從即日起開賣，一泊二食每晚1萬8800元起，可享行政酒廊 happy hour、贈送迎賓禮 Wine Zero 無酒精香檳一瓶。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店Preferred Suite套房，提供yen club海豔鍋物晚餐。（圖／業者提供）

▲國際名廚打造全新「yen club海豔鍋物」。（圖／業者提供）

而國際名廚，同時也是酒店餐飲創意總監的江振誠則宣布，今年秋季將於館內增加新餐廳「yen club海豔鍋物」，嚴選宜蘭漁港直送的現流海鮮，搭配8款主廚親自設計，靈感來自世界各地的特色湯底，重新定義火鍋體驗。而入住「Preferred Suite」套房的旅客，在晚餐時可於房內搶先享用，並有招牌青花剝皮椒湯與北海道味噌牛奶膠原湯2種選擇。

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