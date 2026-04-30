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飄香台中南區40年老味道！夜貓族必存肉圓攤賣到午夜

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糖糖

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中肉圓推薦！隱身在台中南區巷弄中的「南興肉圓」，是在地經營超過40年的老字號，不僅深受在地人喜愛，更是許多人的宵夜首選，從早上11點營業至凌晨，無論是午餐還是宵夜，隨時都能品嚐到這份純粹的在地老味道。

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位置
肉圓位在台中南區福德街上，就在轉角處，附近鄰近國立公共資訊圖書館與中興大學，是不少學生與在地居民從小吃到大的口袋名單。雖然是在巷弄內，但招牌顯眼，遠遠就能看到這深具歲月感的綠色棚架。

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境
用餐空間採半開放式的座位區，幾張傳統的不鏽鋼桌椅，充滿了濃濃的街坊鄰里感，抬頭就能看到清晰明瞭的價目表，想吃什麼直接跟老闆點餐即可，這裡沒有華麗的裝潢，有的是老店特有的隨興與人情味。

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

肉圓 40元
來到這裡必點的招牌肉圓，一顆只要銅板價40元，最誘人的是上頭淋上的乳白色甜醬與鹹香醬油，甜鹹交織的滋味在口中散開，配上點綴的香菜（不吃的朋友記得先跟老闆說喔！），這就是最正宗的台中老味道。

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

外皮Q彈內餡厚實
這裡的肉圓皮吃起來相當Q彈有嚼勁，厚度適中，裡頭是一整塊扎實的豬肉團，不是細碎的散肉，肉質吃起來相當扎實，裡頭還藏著清脆的筍丁，口感更加豐富。

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

辣椒醬必加
愛吃辣的朋友快筆記！桌上這罐辣椒醬絕對是靈魂所在，不同於一般的甜辣醬，這裡的辣椒醬香氣濃厚，淋上一大勺在Q彈的肉圓上，那股鹹香微辣的後勁，瞬間將肉圓的美味提升到另一個層次，吃起來超過癮。

▲▼南興肉圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得感受
「南興肉圓」或許沒有華麗的裝潢，但這份傳承40年的簡單美味，卻是許多台中人從小到大不變的回憶，無論是午餐，還是半夜肚子餓想找份暖心的宵夜，這間隱身南區巷弄的老店永遠在那裡為大家點著燈，愛吃肉圓的朋友，下次路過圖書館或興大附近，別忘了吃上一碗Q彈的肉圓配上一碗銅板價熱湯喔！

南興肉圓

地址：台中市南區福德街120號
電話：04－22615377
營業時間：11：00－00：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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