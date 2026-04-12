隱身豐原透天厝的靜謐咖啡廳！挑高斜屋構造超美　必點半熟巴斯克

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

這間隱身在豐原巷弄裡的「禾雪咖啡」，店內充滿文青氣息，不只環境舒適好拍，最療癒的是還有可愛店貓作伴。職人級的香醇手沖咖啡配上精緻甜點，真的是太幸福了！如果你也喜歡尋找城市裡的靜謐角落，這間隱藏版咖啡廳絕對值得收藏進口袋名單。

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位置

禾雪咖啡位在台中市豐原區新生北路上，外觀帶著簡約溫潤的日系木質調，加上綠意點綴，在整排透天厝中顯得格外清幽迷人。店內不僅有職人級的手沖咖啡與精緻甜點，還有可愛的店貓驚喜現身，是來到豐原絕對不能錯過的療癒秘境！

環境

推開禾雪咖啡的木質大門，一樓空間雖然不算寬廣，卻營造出極具溫度的文青氛圍，店內採開放式吧台設計，木質調的桌椅與純白牆面相互映襯，牆上還錯落有致地裝飾著攝影作品與插畫，讓整體空間顯得充滿生活感且不失格調。

▲一旁的座位區選用了質感的藤編元素椅，搭配溫潤的木桌，讓人一坐下就想賴著不走。

走上二樓，空間感瞬間豁然開朗！

這裡保留了老宅特有的挑高斜屋頂構造，配上暖黃色的球形燈飾，整個人都放鬆了下來。最吸睛的就是那面大面積的窗景，採光超級棒，牆上展示著許多藝文攝影作品，就像走進了一間小型藝廊，每個角落都散發著迷人的藝術氣息。

榻榻米和室房

除了木質桌椅區，二樓還有一區超特別的「榻榻米和室房」！充滿禪意的日式坐墊與矮桌，牆上還掛著大大的書法字帖，氛圍靜謐又優雅。

來到禾雪咖啡，除了誘人的甜點，最吸睛的絕對是這隻超萌店貓！店貓非常有個性，有時會在店內自在穿梭，有時則是靜靜地待在角落觀察客人，讓整個充滿文青感的空間多了一份溫暖與趣味，如果你運氣好，說不定還能捕捉到牠巡視店內座位的可愛瞬間，有牠坐鎮陪你喝咖啡，療癒指數簡直直接破表。

這裡的抹茶是採現刷抹茶，看著店員手持茶筅，專業又俐落地在陶碗中快速刷動，細緻的泡沫隨著迷人的茶香散發開來，畫面真的超級療癒。

菜單

巴斯克乳酪蛋糕 150元

瞧瞧那誘人的焦糖色外皮，烤得恰到好處，側面還能看到半熟質感的濕潤內餡，用叉子輕輕一壓，扎實中帶點柔嫩的觸感。更讓糖糖驚喜的是，店家在蛋糕上撒了細緻的檸檬皮屑點綴，不僅增添了一抹清新的香氣，也讓濃郁的乳酪風味多了一層清爽的韻味。

旁邊還附上香脆的蜂巢糖塊

一口蛋糕配上一點脆糖，多層次的口感在嘴裡交織，乳酪的鹹香與糖塊的焦甜完美融合，真的會讓人忍不住一口接一口，完全停不下來。

檸檬生乳酪 120元

潔白純淨的外觀，上層撒滿了現磨的綠色檸檬皮屑，香氣清新迷人，剛上桌時因為還帶著剛退冰的微凍感，吃起來竟然有點像冰淇淋的質地，稍微靜置退冰約10分鐘後，口感會轉化得更加綿密滑順，入口即化的酸甜滋味在舌尖綻放開來，搭配底部酥脆的餅乾底，層次感十足。

禾雪拿鐵 140元

有著美美的漸層色，咖啡與鮮奶的比例拿捏得剛剛好，入口後的口感相當柔順，帶著迷人的堅果香氣與醇厚的奶香交織，不管是搭配口感濃郁的巴斯克，還是酸甜清爽的檸檬生乳酪，都能完美襯托出甜點的美味。

抹茶歐蕾 150元

店家選用現刷抹茶製作，每一口都能感受到那股純粹、溫潤的茶香，最迷人的莫過於上層細緻綿密的奶泡，還有那精緻的心型拉花，喝起來口感非常滑順，鮮奶的香醇完美平衡了抹茶特有的微苦韻味，留下的只有滿口的清香甘甜。

心得

禾雪咖啡隱身在豐原巷弄裡的靜謐氛圍，如果你也想找個地方躲起來，享受好咖啡、好甜點，或是單純想被可愛的貓咪療癒一下，禾雪咖啡絕對不會讓你失望！趕快約上姊妹或是帶上另一半，一起來尋訪這間充滿質感的豐原秘境吧！

禾雪咖啡

電話：0972－505651

地址：台中市豐原區新生北路80號

營業時間：平日10：00－18：00／假日11：00－19：00（周三店休）

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