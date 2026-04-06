堅持傳承百年古法製作！台中清水最速完售肉圓　口感Q彈有嚼勁

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

這天來海線覓食，原本要去口袋名單中的白頭蔡肉圓，沒想到離開店不到40分鐘就賣完了，後來發現隔壁同樣也是賣肉圓的「新蹲著吃肉圓」，與白頭蔡肉圓都是師出同門，以傳承百年的古法製作，看著門口大排長龍的模樣，決定也來試試看！

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位置＆環境

新蹲著吃肉圓就在台中市清水區中山路上，在白頭蔡肉圓的隔壁，這天大概是下午快兩點到，瞧瞧這人潮，已經從店門口一路延伸到巷子口了。店內提供小板凳讓大家可以內用，充滿濃厚的懷舊氛圍。

營業時間

周一、周五店休，其他時間都是下午13：30準時開賣，常常不到三點就全部賣完了！完售速度真的太驚人了，想來朝聖的朋友絕對要提早來卡位。

製作過程

店家熟練地將一顆顆備好的肉圓滑入熱氣騰騰的大油鍋中，看著肉圓在金黃色的油浪中翻滾，外皮逐漸變得晶瑩剔透，還不斷冒出誘人的小氣泡，這畫面真是療癒。

肉圓 40元／顆

尺寸不算大顆，大概就是一般女生的手掌心大小，如果是男生或是胃口比較大的朋友，可能要一次點兩顆才會有飽足感，加入醬油及大把蔥花增添香氣。

口感

外皮還蠻有嚼勁的，咬下去有QQ的口感，裡頭的內餡則是採用片狀肉片搭配筍丁。不過這天的肉質稍微偏柴了一些，內餡偏清淡，沒有醃製過，也沒有太多調味，筍丁的份量還不少，口感爽脆鮮甜。整體口味偏清淡，份量上也比較小一些，個人還是比較喜歡吃有醃製過的內餡，還有醬汁濃稠的肉圓醬，這間只有單純的醬油。

新蹲著吃肉圓

地址：台中市清水區中山路187號

時間：13：30－售完為止（周一、五店休）

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