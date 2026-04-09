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橘紅湯頭濃縮蝦膏鮮甜！台中濃郁系「蝦湯拉麵」　內用加麵免費

糖糖's 享食生活

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▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台中必衝的高人氣拉麵，「麵屋清流」絕對是榜上有名！這間店自從開幕以來，門口的排隊人龍就幾乎沒斷過。雖然店內空間有限、候位時間不短，但為了那一碗靈魂湯頭，饕客們依然甘願排隊朝聖。除了經典必點的雞白湯與雞清湯，近期更有許多人是衝著那碗限定款濃郁蝦湯頭而來，濃郁滋味讓人一試難忘！

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位置
位在台中西區台灣大道二段上的麵屋清流，門面以沉穩的深色系搭配木質格柵，透著一種神祕的職人氛圍。雖然地理位置低調神祕，但其高人氣完全藏不住，每天11：30營業前，路過的行人總會被門口壯觀的朝聖人潮所吸引，這副大排長龍的景象，早已成為這裡最日常的風景。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

顧客須知
想要吃到美味拉麵，有些規則可得先看清楚！麵屋清流的門口貼有詳細的顧客須知，其中最重要的就是「人到齊才能排隊」，不管是停車還是還在路上的通通不算數。此外，店內只有10個席位，且不提供預約，僅收現金、不提供外帶。建議大家排隊前先評估一下時間，遵守店家規則，才能開心地享受美食饗宴。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

點餐方式
採用自助點餐機模式，依序操作機台點選想吃的拉麵與小菜，接著使用現金結帳。結帳完成後會拿到明細及號碼單，接著等候叫號機叫號即可入座。機台上也有特別標註，每碗拉麵都有免費提供加麵或加飯一次的服務（需吃到一半跟店員說），食量大的朋友絕對能吃得超飽足！

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

環境
採板前座位設計，全店僅有10個席位，讓每位饕客都能近距離欣賞職人專注煮麵、擺盤的過程。牆面上貼心設置了色彩繽紛的掛勾，方便大家吊掛外套或包包；後方甚至還有一座療癒的水族箱，在等待美味上桌的同時，心情也跟著放鬆了不少。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

餐點

藤椒辣麻雞白湯 270元
首先登場的是這碗「藤椒辣麻雞白湯」，乳白色的雞白湯基底混合了迷人的藤椒香氣，上桌時那股獨特的麻香撲鼻而來。最讓人驚艷的是它的湯頭，細緻綿密的泡沫中帶著微微的辛麻感，卻不會掩蓋雞湯本身的醇厚甜味。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

拉麵中是雙肉叉燒組合
一次就能吃到兩種不同口感的享受。白色粉嫩的是舒肥雞叉燒，入口細緻滑嫩，完全不乾柴；而帶有微焦邊緣的則是豬叉燒，軟嫩中帶著淡淡的炙燒香氣，厚度抓得剛剛好，吸附了飽滿湯汁後吃起來更是一絕。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

選用的麵體是固定細麵
細麵最大的優點就是那驚人的掛湯力，瞧瞧這夾起麵條的瞬間，濃郁綿密的雞白湯精華緊緊依附在麵芯上。入口後，細麵帶有彈性的嚼勁與藤椒微麻的香氣交織，不僅能吸滿湯汁的鮮甜，更能讓辛香料的層次在口中徹底釋放，每一口都扎實入味。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

濃醇海老心 300元＋溏心蛋 30元
在湯頭的熬製上顯然下了重本，橘紅色的湯底鎖住了蝦子的鮮甜與濃純，每一口都能感受到深厚的海味層次。配料除了招牌的雙色叉燒，最吸睛的莫過於那兩隻彈牙的大蝦。蝦肉彈牙飽滿，經過炙燒香氣更濃郁，整碗麵在蔥絲、高麗菜與濃醇湯頭的平衡下，風味顯得格外鮮活，再配上一顆金黃誘人的溏心蛋，滋味更讚。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

這次特別選了粗麵來搭配
粗麵條吃起來彈牙且帶有扎實的嚼勁，每一根麵條都緊緊鎖住了濃醇的蝦膏湯頭。比起細麵的俐落，粗麵更多了一份飽足感與麵香，在口中咀嚼時，鮮甜的蝦湯精華與麵條的Q勁完美融合，真的讓人大呼過癮！

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

Cajun肯瓊叉燒飯 70元
如果你的胃還有空間，這碗Cajun肯瓊叉燒飯強烈建議點起來！不同於常見的日式叉燒飯，這裡加入了異國風情的肯瓊醬，帶點微辣與濃郁的香氣。切成塊狀的叉燒經過炙燒後，油脂香氣完全被激發出來，表面帶點微脆口感，搭配上頭清爽的蔥絲與洋蔥，每一口都充滿驚喜，鹹香滋味真的超下飯。

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼麵屋清流。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
整體來說，麵屋清流能成為排隊名店絕對不只是靠名氣。無論是帶有細緻麻香的藤椒辣麻雞白湯，還是海味濃縮到極致的限定濃醇海老心，都能感受到店家對湯頭層次的極致追求。

雖然座位不多需要耐心候位，但當你喝下第一口熱騰騰的濃郁湯頭，再配上誠意滿滿的雙肉叉燒，就會發現這場等待完全值得！如果你也是拉麵控，這間隱身在西區的強大拉麵館，絕對值得你排進台中的美食清單中。

麵屋清流

地址：台中市西區台灣大道二段48號
時間：11：30－13：30、17：30－20：30（周日、一店休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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