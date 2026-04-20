ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

沙鹿老字號肉圓外皮Q彈剔透！搭配紅白雙醬鹹甜交織超涮嘴

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

位於沙鹿火車站附近的「沙鹿肉圓清」，是許多在地人從小吃到大的必吃美食，不同於一般美食店往往要等到中午才營業，這裡從早晨9點就開始供應熱騰騰的肉圓，即便不是用餐尖峰時段，門口外帶與內用的客群依然源源不絕。那抹紅白交織的獨門醬汁、包裹著Q彈有勁的粉皮，不僅僅是飽足感，更是傳承數十年的經典家鄉味！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲坐落於熱鬧的沙田路上，鄰近沙鹿火車站，附近交通便利，在不遠處就能看「肉圓清」三大字的顯眼招牌。

環境

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲生意真的超級好！內用與外帶的人潮幾乎沒有間斷過，店員的手像是有魔力般，飛快地打包著一袋袋熱騰騰的肉圓。

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲看著那滿滿一鍋的肉圓，就能感受到這家老字號在在地人心目中的份量。

菜單

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲這家店的販售品項相當豐富，主要分為湯類、乾麵類、肉羹麵食以及汆燙小菜，價位平價，大致落在40元至80元之間。

推薦品項

肉圓 40元
來到這裡必點的招牌莫過於這顆肉圓了！一份40元，個頭適中，外皮呈現半透明的剔透感，一看就知道口感非常扎實且帶有彈性，最迷人的地方在於其上頭淋上的雙色醬料，乳白色的甜醬與橘紅色的特製醬汁交織，鹹甜風味拿捏得恰到好處。

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

外皮呈現一種半透明的晶瑩質感
厚度適中，吃起來既有軟糯的米香，又帶著油炸過後的微彈牙感，最厲害的是它完美地吸附了上頭的鹹甜雙色醬汁。

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

內餡是美味關鍵
肉圓的靈魂除了Q彈的外皮，內餡更是關鍵，輕輕用叉子挑開，可以看見裡頭包裹著大塊且扎實的豬肉塊，肉質吃起來鮮甜且帶有咬勁，完全不會乾柴，肉餡事先經過醃製，與外皮的甜醬和鹹醬汁完美融合。

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

蚵仔湯 40元
湯匙輕輕一撈，就能看到裡頭的蚵仔個頭肥美飽滿，而且份量給得相當有誠意，蚵仔處理得乾淨且新鮮，吃起來帶著自然的鮮甜味，沒有惱人的腥味，湯頭則是以清甜的基底搭配薑絲與些許酸菜提鮮，喝起來十分爽口開胃。

▲▼沙鹿肉圓清。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
這家位於沙鹿的老字號肉圓店，憑藉著平實的價格與不變的古早風味，在當地屹立不搖，無論是皮Q餡扎實的招牌肉圓，還是鮮甜飽滿的蚵仔湯，每一口都能感受到老店對食材的堅持。如果你也喜歡這種充滿人情味的台式傳統小吃，下次來到沙鹿，不妨停下腳步，來這兒品嚐這份傳承已久的在地美味。

沙鹿肉圓清

地址：台中市沙鹿區沙田路63號
電話：04－26357377
營業時間：09：00－18：30（周四休息）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►辣蝦醬才是本體！台中西屯隱藏版乾拌麵　內臟控最愛三豬麵
►台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！必點豬血糕布朗尼配東泉辣椒
►台中廢墟風早午餐秘境！斑駁紅磚與復古CD牆　營造復古空間感

關鍵字： 沙鹿肉圓清 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

推薦閱讀

台中120元豪邁大骨湯！零招牌依然排滿人　湯頭鮮甜還能免費續

台中120元豪邁大骨湯！零招牌依然排滿人　湯頭鮮甜還能免費續

隱身豐原透天厝的靜謐咖啡廳！挑高斜屋構造超美　必點半熟巴斯克

隱身豐原透天厝的靜謐咖啡廳！挑高斜屋構造超美　必點半熟巴斯克

橘紅湯頭濃縮蝦膏鮮甜！台中濃郁系「蝦湯拉麵」　內用加麵免費

橘紅湯頭濃縮蝦膏鮮甜！台中濃郁系「蝦湯拉麵」　內用加麵免費

堅持傳承百年古法製作！台中清水最速完售肉圓　口感Q彈有嚼勁

堅持傳承百年古法製作！台中清水最速完售肉圓　口感Q彈有嚼勁

沙鹿老字號肉圓外皮Q彈剔透！

沙鹿老字號肉圓外皮Q彈剔透！

7-11青塘門市開幕蔬菜「買1送1」　超商首間「DAISO大創專區」

7-11青塘門市開幕蔬菜「買1送1」　超商首間「DAISO大創專區」

悅榕峴港、會安2大新酒店年底起見客

悅榕峴港、會安2大新酒店年底起見客

IATA示警「歐洲最快5月底現停飛潮」

IATA示警「歐洲最快5月底現停飛潮」

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店

住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

澎湖北海一日跳島玩法攻略

網友激推「50嵐金吧檯手」搖得更好喝　北區小編曝光45家門市名單

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

竹子湖「楓紅框景」美到5月初

福容大飯店台北一館8/1熄燈

台中米其林法餐隱身大門深鎖神秘老宅

上郵輪玩！4人同行2人免費

能輕鬆拿百岳！台中大坑5-1號步道

熱門行程

最新新聞更多

沙鹿老字號肉圓外皮Q彈剔透！

7-11青塘門市開幕蔬菜「買1送1」　超商首間「DAISO大創專區」

悅榕峴港、會安2大新酒店年底起見客

IATA示警「歐洲最快5月底現停飛潮」

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店

福容大飯店台北一館8/1熄燈

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366