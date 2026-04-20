沙鹿老字號肉圓外皮Q彈剔透！搭配紅白雙醬鹹甜交織超涮嘴

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

位於沙鹿火車站附近的「沙鹿肉圓清」，是許多在地人從小吃到大的必吃美食，不同於一般美食店往往要等到中午才營業，這裡從早晨9點就開始供應熱騰騰的肉圓，即便不是用餐尖峰時段，門口外帶與內用的客群依然源源不絕。那抹紅白交織的獨門醬汁、包裹著Q彈有勁的粉皮，不僅僅是飽足感，更是傳承數十年的經典家鄉味！

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位置

▲坐落於熱鬧的沙田路上，鄰近沙鹿火車站，附近交通便利，在不遠處就能看「肉圓清」三大字的顯眼招牌。

環境

▲生意真的超級好！內用與外帶的人潮幾乎沒有間斷過，店員的手像是有魔力般，飛快地打包著一袋袋熱騰騰的肉圓。

▲看著那滿滿一鍋的肉圓，就能感受到這家老字號在在地人心目中的份量。

菜單

▲這家店的販售品項相當豐富，主要分為湯類、乾麵類、肉羹麵食以及汆燙小菜，價位平價，大致落在40元至80元之間。

推薦品項

肉圓 40元

來到這裡必點的招牌莫過於這顆肉圓了！一份40元，個頭適中，外皮呈現半透明的剔透感，一看就知道口感非常扎實且帶有彈性，最迷人的地方在於其上頭淋上的雙色醬料，乳白色的甜醬與橘紅色的特製醬汁交織，鹹甜風味拿捏得恰到好處。

外皮呈現一種半透明的晶瑩質感

厚度適中，吃起來既有軟糯的米香，又帶著油炸過後的微彈牙感，最厲害的是它完美地吸附了上頭的鹹甜雙色醬汁。

內餡是美味關鍵

肉圓的靈魂除了Q彈的外皮，內餡更是關鍵，輕輕用叉子挑開，可以看見裡頭包裹著大塊且扎實的豬肉塊，肉質吃起來鮮甜且帶有咬勁，完全不會乾柴，肉餡事先經過醃製，與外皮的甜醬和鹹醬汁完美融合。

蚵仔湯 40元

湯匙輕輕一撈，就能看到裡頭的蚵仔個頭肥美飽滿，而且份量給得相當有誠意，蚵仔處理得乾淨且新鮮，吃起來帶著自然的鮮甜味，沒有惱人的腥味，湯頭則是以清甜的基底搭配薑絲與些許酸菜提鮮，喝起來十分爽口開胃。

心得

這家位於沙鹿的老字號肉圓店，憑藉著平實的價格與不變的古早風味，在當地屹立不搖，無論是皮Q餡扎實的招牌肉圓，還是鮮甜飽滿的蚵仔湯，每一口都能感受到老店對食材的堅持。如果你也喜歡這種充滿人情味的台式傳統小吃，下次來到沙鹿，不妨停下腳步，來這兒品嚐這份傳承已久的在地美味。

沙鹿肉圓清

地址：台中市沙鹿區沙田路63號

電話：04－26357377

營業時間：09：00－18：30（周四休息）

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