台中120元豪邁大骨湯！零招牌依然排滿人　湯頭鮮甜還能免費續

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

來到潭子一定要試試這家超夯的在地美食「臭豆腐大骨湯花枝炒麵」，店面沒有招牌，還沒走進店裡就能聞到臭豆腐那股「又臭又香」的香氣，最驚艷的就是誠意滿滿的大骨湯，重點是還能免費加湯，CP值簡直高到破表！

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位置

這家隱身在雅潭路一段上的無名小店，地點距離潭子車站不遠，雖然沒有顯眼的招牌，但只要看到那長長的排隊人龍就絕對不會錯過！我當天本來只是路過，結果遠遠地就被那股濃郁的臭豆腐香氣給迷住，不自覺就跟著人群停下了腳步來品嘗。

菜單

▲這裡除了必點的臭豆腐及大骨湯外，花枝炒麵也是人氣招牌。

推薦餐點

臭豆腐 65元

這盤臭豆腐一端上桌，那股經典的「臭香味」就撲鼻而來，真的好誘人！最喜歡這種炸到外皮超級酥脆，中間還保有豆腐嫩度的臭豆腐。每一份都會附上滿滿的台式泡菜，口感清脆酸甜，疊在臭豆腐上面一起入口最對味！這裡的臭豆腐中間有挖洞，吸飽了店家特製的鹹甜醬汁，咬下去還會有一點點爆漿的感覺，讓人越吃越涮嘴。

大骨湯 120元

接下來這碗就是店內的靈魂招牌大骨湯！這碗湯裡的大骨體型真的浮誇到不行，大到小鍋都快裝不下了，老闆娘給料完全不手軟，重點是竟然還可以免費無限加湯。

▲一碗裡頭大概有三大根大骨，建議直接拿起大骨，享受那種啃食骨邊肉的快感，肉質軟嫩又帶點筋的Q度。

旁邊還會附上吸管

大家可別以為這只是裝飾，這可是拿來吸吮精華「骨髓」的神器！建議大家可以先加一點溫熱的大骨湯進去骨頭裡，稍微攪動一下，再用吸管大口吸進去，滿滿的油脂香氣與鮮甜味瞬間在嘴裡炸開，那種濃郁滑順的口感真的會讓人上癮。

清澈帶點乳白色的湯頭，喝起來真的非常鮮甜甘醇，完全沒有肉腥味，反而有種大骨慢火熬煮後的清甜厚實感，上頭撒上滿滿的韭菜珠提味，那股特有的辛香讓湯頭層次變得更加豐富，喝上一口整個胃都暖了起來。

心得

這家位在潭子的無名小店，雖然沒有華麗的裝潢，但每一道料理都能感受到店家的誠意，尤其是那碗浮誇的大骨湯，絕對值得專程跑一趟！推薦給喜歡在地美食的朋友們，大家有機會來到潭子車站附近，一定要來嚐嚐這份又臭又香的靈魂組合。

臭豆腐大骨湯花枝炒麵

地址：台中市潭子區雅潭路一段19號

營業時間：14：30－22：30（周六、日店休）

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