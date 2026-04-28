宜蘭市區30年低調老麵攤！招牌貓耳朵口感軟綿　網友一致狂推

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

這家位於復興國中與文化中心的「味薌炸醬麵」，與知名的復興炸醬麵在同一條路上，但是販售的炸醬麵味道風格相比較截然不同，我個人是喜歡他們家的麻醬麵居多，而自家那碗內含餛飩、魚丸與類似水晶餃的貓耳朵，更是大力推薦！

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▲店家一周營業四天，賣的是午晚正餐時段，鐵皮騎樓的空間是很標準的台式街邊小吃，生意近期是越來越好，是由一家人自己在經營。



▲這條路上有老趨肉燥麵、臭豆腐無名小吃、口福小籠包店及隔壁的銀萊蚵仔煎，都是彼此相距不遠的宜蘭小吃店。

▲在宜蘭，使用這種細麵條是傳統特色，上回來吃麵時忘了提炸醬麵要選粗，而麻醬麵要選細，再加上綜合湯之前也沒點到，這回就一次給它吃齊。

菜單

價格部分跟我上回來相比略有調漲，沒想到綜合湯都到90元一碗了！整體而言，差不多漲了5～10元的程度，平均單人消費約100～200元左右，跟許多名店也很接近了，用餐採半自助式先吃後付款。

▲他們家的辣醬很夠味，而放白醋使用奶瓶裝也太有意思了。

綜合湯

店家的餐點裡，我覺得這碗綜合湯是最值得推薦的必吃選項，除了集結四項手工製作的食材外，它的湯頭有點類似大麵章的風格，但卻偏淡沒那麼厚重，並且也夠大碗也夠燙口。薄皮肉鮮的餛飩是宜蘭常見內餡，但偏多似糜的感覺；貓耳朵很軟綿，裡頭內餡沒有以前信利號那般辛辣和具彈性，不過也是好吃的；而魚丸我認為中規中矩，我喜歡更加彈性的口感。

▲雖然沒詢問魚丸是否自己製作（我看店家從冰庫取袋拿食材），不過餛飩與貓耳朵是店家手工製沒錯。

炸醬麵

我選粗麵小碗的炸醬麵，真的算是挺小碗的，不過也算是在地一般標準，味道較淡了些有點像是文昌街另一老店「汕頭餛飩麵」，加辣醬會比較好吃，麵有請老闆別煮得太軟，手藝功夫算不錯。

麻醬麵

而細麵的麻醬麵小碗感覺份量多了點，麻醬的香濃度黏著程度很足，嚐起來也挺夠味的，不用加辣醬其實就很好吃；但跟大麵章比起來，我覺得就是差了點層次感！

味薌炸醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段168號

電話：0915－715324

營業時間：11：30～20：00（周二／三／四公休）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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