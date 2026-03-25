坐擁首排安平港景！萬豪潮牌旅宿　有Live駐唱酒吧＋24hr健身房

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於古風府城的「台南安平樂雅軒酒店（Aloft Tainan Anping）」，是萬豪集團於2022年開幕成立的潮牌旅宿，步行到億載金城只需五分鐘，交通接駁易達性高。本身擁有8種房型、115間客房，還提供停車場、健身房、親子遊戲室及露天景觀台。並且有在地特色的牛肉湯與擔仔麵等早餐美食，以及現場Live演唱的特調酒吧等，適合各年齡段的旅人遊客們入住，睡到中午飽足退房離開。

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交通

從外地搭乘大眾交通工具前來，個人會建議搭乘高鐵最划算，可以一早抵達後，可來到出口右側使用高鐵票搭乘免費巴士至市區或安平。除了「H31高鐵快捷公車」可進台南車站市政府等商圈區域遊玩、租機車外，也可以搭乘「32路公車」至原住民文化會館再轉乘或步行，或是搭乘「98台灣好行府城台江線」至億載金城下車（高鐵站至安平車程大約40分鐘左右）。

位置＆外觀

酒店外觀很顯眼，並且是在地獨棟地標，周邊皆是在地知名觀光景區，像是安平老街、安平古堡、安平出張所、億載金城、漁光島及四草綠色隧道等，其它像漁人碼頭立驛國際遊港遊運河，以及定情碼頭德陽艦園區，也是近期推薦的熱門景點。

▲我個人特愛他們的夜晚燈光，本身出眾及醒目的色彩，讓人眼睛為之一亮！

內部環境

雅樂軒（Aloft）為萬豪國際集團旗下的精選品牌酒店，主打音樂、酒精、潮流時尚風格，有小W飯店之稱，並且著重開放空間給熱衷交流、互動的旅人，故大廳擺放了電動遊戲機台及撞球桌。

▲入口處即是辦理入住的Check-in大廳，在這裡有專人進行作業及解說諮詢。如若需要提早離開趕車時，也有個房卡回收盒可做退房處理。

酒店周遭沒有便利商店及賣店

所以全天候24小時不打烊的一樓Re:Fuel 雅樂軒能量站，就是最佳的餐飲補給，提供零食小點及自動販賣機等等。查詢價格內容與超市便利店沒差多少，而且外送平台也有服務到此，若是晚餐宵夜的話，酒店的DEPOT by Aloft充能站全日餐廳與W XYZ Bar也有不少好吃的。

▲入住的旅人可在每日早餐時段，免費取用自助咖啡及點心飲品享用。

值得一提的是，在此處還有販售台南在地特色伴手禮及紀念品等，除了自家的麵食禮盒之外，其它像是精緻包裝的甜點或是饒富意趣的文創品，都很受歡迎。

酒店出入皆需房卡感應方能啟用電梯

而住客可享有2樓的Recharge Gym充電站、Kid’s Club 兒童俱樂部，以及頂層R樓的Sky觀景台，可免費進出使用。

健身房

一周七天全日24小時開放的健身房「Recharge Gym充電站」，提供有氧重訓相關設備，並且還有飲水、毛巾、洗手間等免費使用。

兒童俱樂部

同樓層的「Kid’s Club 兒童俱樂部」開放時間為09：00至21：00，提供家長陪同2至12歲兒童使用益智遊戲、積木、閱讀區及童書等。

Sky觀景台

R樓的「Sky觀景台」開放時間為10：00－21：00，房客可憑房卡上樓，但現場無服務人員，外部賓客欲上樓需先在一樓消費飲品或餐點，若天候不佳則當日則不開放。我個人很喜歡這裡，可惜只有在退房離開當天才放晴，只能匆匆地瀏覽周遭，快拍幾張。

房間

此行與家人入住的是九樓的雙人房型，酒店本身全面禁煙且暫不提供寵物入住，每房可免費停車一台依現場空位數量為主，在走道上有提供飲水機可自取使用。

▲我和父母分別入住的是呼風樂窩一大床及呼風樂窩雙床房的房型，在入口玄關處，是衣架櫃及提供拉門的盥洗室的入口。

呼風樂窩（Breezy）為酒店高樓層房型

可俯瞰億載公園綠景及安平港景。提供網路及55吋數位頻道電視，席伊麗床墊及軟硬適中的枕頭很好睡，空調夠強而且可調整，而一大床及雙床房設計規格相同，差異只在窗邊多了躺椅寫字桌。雙人客房第3人起入住加人加價費用：6歲以下免費、7－11歲347元／位、12歲以上比照成人1,155元／位，以上皆含早餐。

插座上提供USB及Type-C接口

省卻了準備專用插頭的需求，並且還有在地東興洋行自家的零食點心，以及機器人服務等內容。

迷你吧台

有耳掛咖啡及茶包可搭配快煮壺沖泡，另外還有提供環保水壺及可放飲料的小冰箱在下方。房內無提供餐具，但可至一樓用餐或索取。

響應政府一次性備品不主動提供政策

所以我們自備牙刷牙膏及刮鬍刀等，而乾濕分離的浴室有提供完整的沐浴劑及毛巾吹風機等，並且還有兩罐瓶裝水。除了方便用好的免治馬桶座之外，盥洗的噴槍花灑也很夠力，水溫也適中。

當天，我還參觀了較大坪數具特色的「快活樂巢Aloft Suite」及「風語樂巢Breezy Suite」數量較少的兩房型，適合多人入住及更高質感的體驗享受。

酒吧

一樓的 W XYZ Bar 是「雅樂軒」Aloft極具特色的亮點之一，酒吧營業時間17：00至00：00（餐廳20：30最後點餐／酒吧23：00／酒水23：30）。環境寬敞走時尚潮流特色，除了有多樣的點心調酒外，還有音樂播放及現場演唱，適合單獨前來或與親友相聚，天氣不好時也可消磨時間。

這個酒吧不管是環境特色還是光影，都與白天的「DEPOT by Aloft充能站全日餐廳」完全是不同的氛圍，很能體現萬豪集團體系的質感。每日在此有現場歌手Live駐唱，並且只需點飲料酒水或餐點消費即可，歌手很年輕，而且也會分享做些互動。除了無酒精的飲品之外，多樣的特調與酒水也是亮點！

當日點了沙拉與炸物來搭配飲料

味道都很不錯，尤其是他們的經典雞肉凱撒沙拉、酥炸花枝圈及美式炸拼盤（雞翅、洋蔥圈、薯條、馬茲瑞拉起司條）都很推薦。

專屬特調

以鳳梨蘭姆酒、梅子利口酒與阿佩羅利口酒Aperol為基底，加入萊姆汁、鹽與糖漿調和的「安平」有微鹹回甘的層次感；而以單一麥芽威士忌、布勞利奧草本利口酒Braulio Amaro、烏龍茶與黑糖調製而成的「府城」，則是帶有煙燻與草本的酒感。平均每項約300元左右，詳情可上網預約查詢。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

早餐

白天的 DEPOT by Aloft 充能站全日餐廳，除了提供早餐外，在其它時段也有提供午晚餐的服務，並且還能點到奧地利百年品牌JuliusMeinl「小紅帽咖啡」。

▲入住隔天是WBC世界棒球經典賽的首日，在現場還有投影賽事可以觀看。

與夜晚的「W XYZ Bar」相對照，濃厚的安平港及億載金城等府城裝潢設計風格，可以更加清晰明顯地欣賞。除了將紅磚、帆船、油燈及船繩等元素融入四周之外，還有明快與活潑的活力特質也能體驗感受到，屬於兼具文青與歷史的內容意涵！

早餐時段

為06：30至10：30，讓食客旅人可以盡情地品嚐四個小時豐富美食。自費用餐者，早餐價格費用則為520元＋10％，7－11歲兒童260元＋10％，6歲以下免費。退房時間中午12點，所以可做彈性處理，只需報房號即可入內。

菜色部分

以現沖牛肉湯、肉燥飯及擔仔麵（米粉）為主打，搭配清粥小菜、包子饅頭、麵包煎蛋、沙拉水果及熱食冷菜等，以自助式吃到飽的方式盡情享用，並且收拾動作也快。

我個人喜歡現沖牛肉湯與肉燥飯

雖然不是手切牛肉，但湯頭很不錯，而肉燥飯的滷肉汁與擔仔麵是同款，做成乾拌的麵食或米粉也好吃。若是能再加個碗粿或虱目魚粥的話，那就更加地完美了！

▲以價格而言，享用這麼多樣四小時吃到飽的內容，其實挺划算的！

心得

整體而言，台南安平樂雅軒酒店（Aloft Tainan Anping）給我的印象很深刻！以往我來台南入住的多為民宿及親子飯店，而在安平區這裡除了較無喧鬧的觀光旅客之外，周遭的景點也是我自己很喜歡的，而且舒適的住房及自然的風光，都是在市區裡難以體驗到的感受。

Aloft Tainan Anping 台南安平樂雅軒酒店

地址：台南市安平區光州路108號

電話：06－2976161

時間：15：00入住／12：00退房

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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