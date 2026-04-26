ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苗栗高架橋下40年老攤！炭烤串燒必淋「爆量韭菜醬」

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

說到苗栗美食，總會讓人想起那些沒有華麗招牌、卻默默飄香數十年的老攤，而在眾多隱藏版小吃之中，「阿鄭伯古早味小吃」絕對是不能錯過的一間經典存在，這間位在高架橋下的小攤，看似低調，卻已在苗栗扎根超過40年，是許多在地人從小吃到大的回憶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

營業時間
阿鄭伯古早味小吃雖然Google是顯示14：45開始營業，但實際上是這個時間點開始準備，如果要前往的話，會建議各位三點過來，開始排隊。而這一次前來，都還沒開始營業就能看到人潮默默聚集，熟門熟路的老饕早已知道「晚來就吃不到」的規則。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

店家介紹
隱身在苗栗市至公路與新都街交叉口的高架橋下商場裡，這裡不像觀光景點那樣熱鬧，反而多了一種「只有在地人才知道」的神秘感，也正因為如此，阿鄭伯古早味小吃不只是美食，更像是一段屬於苗栗的日常風景，簡單、真實卻讓人一試成主顧。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲大家最愛的就是最純粹的台式古早味，炭火烤出的香腸、黑輪、米血、豆乾，每一樣都帶著濃濃人情味與記憶的溫度。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲雖然排隊的人潮很長，但是其實流動率還算蠻快的，差不多等個10到15分鐘就可以輪到了。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

餐點介紹
很多人會覺得，不就是串燒嗎，有什麼好排隊的？但這裡的串燒真的就是古早味，沒有抹烤肉醬，每一串都是食材本身烤出的香氣，他們的豆乾、甜不辣還有香腸（尤其是馬告香腸）都是必點的選擇。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲而這裡最特別的就是烤完後，會淋上韭菜醬。一定要撈很滿很滿的韭菜，原本想說撈太多會不好意思，所以就淋醬而已。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲結果老闆娘說醬有淋到就好，不然會太鹹，但韭菜加多一點才是客家人的吃法，聽到老闆娘這樣講，我才放心的把韭菜加滿。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

▲如果有點他們的米腸，有原味的選擇，也可以像這樣加菜的吃法，米腸跟滿滿的韭菜一起吃真的很過癮。

用餐心得
雖然我也是客家人，但這樣的吃法這還是第一次，不僅僅是特別，重點是也很好吃。原本點了一大盤已經吃飽了，而且很飽，但要離開時又外帶了許多回家，光是馬告香腸就帶了六條走，香氣特別重。

▲▼苗栗在地40年排隊美食「阿鄭伯古早味小吃」，10塊就可以品嚐到美味。（圖／部落客黑皮提供）

阿鄭伯古早味小吃

地址：苗栗市至公路82號
電話：0925－899169
營業時間：14：45～19：00（周二公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

泰安隱世美食深藏山林彎道間！老三合院享用炭燒客家銅鍋
香港荔枝角隱世咖啡廳！步行1分鐘就到港鐵　滿屋收藏氛圍懷舊
新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

關鍵字： 阿鄭伯古早味小吃 苗栗美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

推薦閱讀

嘉義老醫院改建咖啡廳！重回當年診療室　完整保留日治時期擺設

嘉義老醫院改建咖啡廳！重回當年診療室　完整保留日治時期擺設

隱身龍潭山林茶園神秘麵店！周末限定只賣炸醬麵　還附梯田山景

隱身龍潭山林茶園神秘麵店！周末限定只賣炸醬麵　還附梯田山景

假日排隊一小時起跳！嘉義燒餅油條加蛋才55　濃郁鹹豆漿必加辣

假日排隊一小時起跳！嘉義燒餅油條加蛋才55　濃郁鹹豆漿必加辣

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

台北東區最強串燒插旗汐止

台北東區最強串燒插旗汐止

后里「600公尺龍貓隧道」取景攻略！

后里「600公尺龍貓隧道」取景攻略！

苗栗40年炭烤串燒！必淋「爆量韭菜醬」

苗栗40年炭烤串燒！必淋「爆量韭菜醬」

烤狀猿新門市地點曝光

烤狀猿新門市地點曝光

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

東區巷弄內隱藏版餐廳無低消

東區巷弄內隱藏版餐廳無低消

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

水源市場最會排隊的便當店！

龍岡米干節登場　多元文化美食大集合

桃園台茂「51連假活動」一次看

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

桃園景福宮步行美食攻略！

快衝！2026台中國際旅展水湳登場

溜溜酸菜魚高雄富民店轉型新品牌「常粵」

苗栗自駕一日遊行程推薦！

熱門行程

最新新聞更多

台北東區最強串燒插旗汐止

后里「600公尺龍貓隧道」取景攻略！

苗栗40年炭烤串燒！必淋「爆量韭菜醬」

烤狀猿新門市地點曝光

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

東區巷弄內隱藏版餐廳無低消

水源市場最會排隊的便當店！

桃園台茂「51連假活動」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366