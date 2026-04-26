苗栗高架橋下40年老攤！炭烤串燒必淋「爆量韭菜醬」

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云
說到苗栗美食，總會讓人想起那些沒有華麗招牌、卻默默飄香數十年的老攤，而在眾多隱藏版小吃之中，「阿鄭伯古早味小吃」絕對是不能錯過的一間經典存在，這間位在高架橋下的小攤，看似低調，卻已在苗栗扎根超過40年，是許多在地人從小吃到大的回憶。
營業時間
阿鄭伯古早味小吃雖然Google是顯示14：45開始營業，但實際上是這個時間點開始準備，如果要前往的話，會建議各位三點過來，開始排隊。而這一次前來，都還沒開始營業就能看到人潮默默聚集，熟門熟路的老饕早已知道「晚來就吃不到」的規則。
店家介紹
隱身在苗栗市至公路與新都街交叉口的高架橋下商場裡，這裡不像觀光景點那樣熱鬧，反而多了一種「只有在地人才知道」的神秘感，也正因為如此，阿鄭伯古早味小吃不只是美食，更像是一段屬於苗栗的日常風景，簡單、真實卻讓人一試成主顧。
▲大家最愛的就是最純粹的台式古早味，炭火烤出的香腸、黑輪、米血、豆乾，每一樣都帶著濃濃人情味與記憶的溫度。
▲雖然排隊的人潮很長，但是其實流動率還算蠻快的，差不多等個10到15分鐘就可以輪到了。
餐點介紹
很多人會覺得，不就是串燒嗎，有什麼好排隊的？但這裡的串燒真的就是古早味，沒有抹烤肉醬，每一串都是食材本身烤出的香氣，他們的豆乾、甜不辣還有香腸（尤其是馬告香腸）都是必點的選擇。
▲而這裡最特別的就是烤完後，會淋上韭菜醬。一定要撈很滿很滿的韭菜，原本想說撈太多會不好意思，所以就淋醬而已。
▲結果老闆娘說醬有淋到就好，不然會太鹹，但韭菜加多一點才是客家人的吃法，聽到老闆娘這樣講，我才放心的把韭菜加滿。
▲如果有點他們的米腸，有原味的選擇，也可以像這樣加菜的吃法，米腸跟滿滿的韭菜一起吃真的很過癮。
用餐心得
雖然我也是客家人，但這樣的吃法這還是第一次，不僅僅是特別，重點是也很好吃。原本點了一大盤已經吃飽了，而且很飽，但要離開時又外帶了許多回家，光是馬告香腸就帶了六條走，香氣特別重。
阿鄭伯古早味小吃
地址：苗栗市至公路82號
電話：0925－899169
營業時間：14：45～19：00（周二公休）
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