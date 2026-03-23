新竹尖石絕美隱世秘境！高山「森林玻璃屋」視野廣納整片樹海

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

「拉號花園」大概是我今年在新竹遇到的第一間，會讓人真的相信「世外桃源」不是形容詞，而是一種抵達的狀態。當我走進園子，眼前的綠意像柔軟的幕，輕輕把我包住；風穿過樹梢，光落在葉面，連時間都變得更慢、更安靜。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

今年初全新開幕的新竹咖啡廳

對我來說不只是「新」，而是很難得的「隱」，它像被山林悄悄藏起來的秘境，路程越往裡走，訊號與喧鬧就越淡，直到踏進那片綠意的瞬間，才發現自己好像把城市的節奏留在了身後。

交通

拉號花園所處的位置位於相當高的山區，以路段來說會經過蠻多很難會車的小徑，所以各位前往的時候真的要非常注意安全，但沿途也都會有指示牌，所以不用擔心沒網路會不會開錯路段。

前身可是知名的「6號花園」

拉號花園以今年新開幕的姿態重新被大家認識，但這裡前身可是知名的「6號花園」，所以如果在網路上搜尋、用導航定位，甚至沿途看見的指示牌，偶爾還是會跳出熟悉的舊名，各位不需要疑惑是不是同一個地方。

這裡是一棟兩層樓的紅瓦磚屋

外型不張揚，卻很有存在感，建築的邊角被蔓藤攀住，枝葉沿著柱子往上爬，會覺得它不是蓋在森林裡，而是森林把它輕輕收進懷裡。

環境介紹

這裡的座位區相當的多，門口外的座位區是我很喜歡的一個角落，介於室內與戶外之間。柱子與牆面被藤蔓一路攀附，視覺上很有層次，也讓整個空間多了一點自然的氛圍。坐在這裡，不需要特別走到園區深處，就能近距離看見樹林與山景；光線透過樹梢落下來，畫面很安靜，也很適合慢慢吃點心、喝咖啡。

室內空間

一樓室內的空間走的是歐式紅磚的裝潢風格，天花板掛著吊燈，整體氛圍偏沉穩，但不會昏暗，反而有種很舒服的溫度，而且樓梯旁還真的有火爐。沙發搭配花紋抱枕，旁邊再用盆栽和小花做點綴，讓空間多了些生活感，不會太制式。

▲我很喜歡一樓大量的窗框設計，白色窗框把外面的綠意切成一格一格的風景，坐在室內也能一直看到森林的畫面。

▲它不只保留紅磚老屋的溫度，還將玻璃屋這個元素揉進森林裡，像是替整座山林開了一扇窗，讓風景不必被框起來，而是直接走進你的視線。



▲那一整面落地玻璃把樹影、枝椏、遠處的山色全都收進來，坐在室內，眼前卻是滿滿的綠；玻璃像一層透明的結界，隔開了溫度，卻隔不開森林的呼吸。

二樓空間

我很喜歡二樓的空間，因為它不是一般「坐在室內看風景」的那種設計，而是介於室內與戶外之間的半開放座位區，這裡同樣保留了紅瓦磚的元素，質感很有歲月感，但四周沒有把牆面封死，也沒有用窗戶把視線和空氣隔開，所以人坐在裡面，感覺反而更靠近山林。

最明顯的差別是，這裡的風是會進來的，微風吹過時會帶著樹葉的味道，耳邊也不會是單純的背景音樂，而是蟲鳴、鳥叫、樹梢摩擦聲一起混在空氣裡，像是一場很自然的現場演奏，不需要刻意去感受大自然，因為它就在旁邊，很直接、也很真實。

▲這裡很適合慢慢待著，視線往外望就是層層的樹海，光線會從不同角度灑進來，整個氛圍會變得更安靜。

▲春夏看綠意最茂盛，秋冬又是另一種色調與空氣感，坐在同一個位置，卻能看見四季一直在變化，這就是二樓最迷人的地方。

▲拉號花園的戶外空間很大，走出去的感覺就像直接走進一座被整理得很舒服的森林花園。

▲園區用石板路把各個區域串起來，邊走邊會看到蕨類、灌木、各種綠植層層疊在一起，偶爾還有一些花色點綴，整體不會太人工，反而很自然、很有生命力。

▲戶外座位也安排得很分散，不會全部擠在同一區，坐著聊天或喝咖啡時，周圍是樹、是風、是綠意，氛圍很放鬆。

▲就連廁所也相當的有氛圍感，兩棟小的紅磚建築分別是男生跟女生的廁所空間，完全不會顯得突兀，而是完美的融合進大自然中。

菜單

這裡的價位偏中高，但因為在高山上，運輸食材真的也不容易，所以我可以接受，但如果有些人覺得太貴的話，建議先在山下吃飽再來喝咖啡。

▲他們的手工餅乾跟甜點其實都蠻不錯的，而且如果單點一杯飲品就會送手工餅乾。

甜點

我們點了鬆餅跟烤芋泥派，我很喜歡他們的芋泥派，甜度也恰到好處，如果跟我一樣是芋頭控的話，來到這邊可以點他們的這款甜點。

拉號花園咖啡廳

地址：新竹縣尖石鄉部落煤源段607號5公里120縣道35公里右轉上山

電話：0932－115971

營業時間：10：00～18：00（周二、三公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台11線公路旅行必停這站！實力派客家小館隱身老三合院

►遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋 喝小米酒聽老闆講故事

►舊鐵道旁享用寧靜下午茶！苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」