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香港荔枝角隱世咖啡廳！步行1分鐘就到港鐵　滿屋收藏氛圍懷舊

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

因為另一半是香港人，所以這兩年很頻繁的往香港跑，對於喜歡老宅控的我來說，這樣跨國尋找老宅咖啡廳的名單，也算蠻特別的。這幾次去過很多香港咖啡廳，其實在網路上都算很多資訊，但這一間位於香港荔枝角的「華山咖啡」就非常難找。在資訊爆炸的時代，很多咖啡廳早已被無數文章與社群分享曝光，但像華山咖啡這樣幾乎沒有太多網路資訊的香港咖啡廳，反而多了一種神秘感。

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交通位置

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲搭港鐵到荔枝角站走B1出口，接著就直走，走過第一條大馬路後不到30秒，華山咖啡就在左側。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲華山咖啡是在一棟大樓中的二樓，但路口處真的不算好找，而且會一度懷疑這裡真的有咖啡廳嗎？

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
走進華山咖啡的那一刻，真的會有一種瞬間穿越時空的感覺。店內空間瀰漫著濃濃的懷舊港風氛圍，不是刻意堆砌出來的復古感，而是一種由歲月、舊物與生活痕跡慢慢堆疊而成的獨特味道。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

整間店裡收藏了許多老件與舊物
從牆上的海報、老照片、黑膠唱片、復古打字機，到角落裡的老腳踏車、舊家具與玻璃燈飾，每一個細節都像是在說著屬於老香港的故事。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

最讓我喜歡的，是這裡的座位設計也保留了很強烈的老香港茶餐廳與舊式咖啡室的神韻。靠窗的卡座、木質桌椅、玻璃桌面，搭配帶點年代感的吊燈與百葉窗，讓整個空間不只有復古，更有一種安靜沉穩的溫度。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲陽光從窗邊灑落進來時，光影落在桌面與牆面上，讓人坐下來之後，會不自覺想把步調放慢，靜靜感受這間香港荔枝角隱藏版咖啡廳的魅力。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

華山咖啡最迷人的地方
就是它不只是單純的香港復古咖啡廳，更像是一個收藏了時代記憶的空間。店裡有魚缸、有樂器、有舊海報，也有許多看似隨性卻又極有味道的擺設，讓整體氛圍多了一種介於藝術感與生活感之間的迷人氣息。

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點

▲▼華山咖啡。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲華山咖啡裡賣許多港式餐點，有意粉、三明治，還有簡單的飲品選擇。

華山咖啡

地址：香港長沙灣長沙灣道794號2樓
營業時間：12：00－21：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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