假日排隊一小時起跳！嘉義燒餅油條加蛋才55　濃郁鹹豆漿必加辣

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

來到嘉義，各位有吃過「阿忠燒餅」嗎？燒餅油條其實一直都不在我的必吃清單裡，甚至可以說平常路過我大多會直接跳過。但偏偏就有這麼一間會讓人破例——嘉義的「阿忠燒餅」。每次想到它，我都會覺得很矛盾：明明不是我的菜，卻又會在某個早晨突然很想念那一口熱騰騰的踏實感，可以說是必吃的嘉義美食。

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▲每一次早上只要經過共和路跟朝陽街的交叉口，遠處總會看見排隊的人潮。

▲如果各位打算跑一趟，會建議盡量避開假日再來。原因很現實，排隊時間真的差很多。

出餐速度快

我以前幾乎都是平日來買，通常隊伍雖然看起來有點長，但消化速度其實很快，最多也就等個不到半小時。假日一到，人潮會明顯增加，等候時間也很容易逼近一小時，整個節奏會被拖慢不少。

現點現做

他們家的燒餅跟油條是現點現做的，那種剛起鍋的香氣很難抗拒，燒餅帶著烤香與麵香，外層微微酥脆，咬下去又有麵皮的韌度；油條則是熱熱的、脆脆的，不會油膩到讓人怕。再配上蛋一起入口，整體口感會更完整：有酥、有軟、有香，吃完胃裡是滿滿的踏實，不是那種一下就餓的「假飽」。

份量扎實飽滿

我喜歡阿忠的原因很簡單。它不是那種看起來澎湃、吃起來空虛的早餐。相反地，這一份真的很「扎實飽滿」，拿在手上就知道份量很有誠意。更何況加蛋一份也只要55元，對現在的早餐價格來說，這個CP值會讓人默默點頭。

嘉義最樸實的味道

說起來我會認識這間燒餅，完全是因為我媽。她特別喜歡他們家的燒餅，三不五時就會提到「那間真的好吃」；一開始我只是陪吃，後來卻不小心被圈粉。現在反而變成，只要回到嘉義、或剛好經過附近，我就會想著要不要繞去買一份？有時候想念的不只是味道，還有那種早晨站在攤前等出爐的溫度，簡單樸實，但很有記憶點。

豆漿濃郁順口

來到這裡，真的不只是買一份燒餅油條就結束。很多人一開始可能也是衝著主角而來，但只要你願意多點一杯，他們家的豆漿會讓這份早餐完整起來。他們的豆漿走的是濃郁派，喝起來豆香很明顯，不是那種水水淡淡的口感。熱熱的入口很順，配著剛出爐的燒餅油條一起吃，整個就是「越吃越有早餐儀式感」的組合。

鹹豆漿

這裡真正的熱門其實是鹹豆漿。第一次喝的人通常會被它的口感嚇到一下，它不是你想像的那種單純湯品，而是有層次、有厚度的鹹香味，入口帶著豆香與醋香交織的味道，喝起來很有存在感。很多人就是為了這碗鹹豆漿回訪，因為它不是隨便哪裡都能喝到的味道。

加辣更美味

如果你本身敢吃辣，我會直接建議一定要加辣。辣度不是那種亂搶味道的刺激，而是會把鹹豆漿的香氣拉出來，讓整體更立體、更開胃。少了辣，味道會變得比較平順，雖然還是好喝，但真的會少「那一味」，就是差一個讓人記住的亮點。

菜單

阿忠燒餅

地址：嘉義市東區共和路52號

電話：05－2255652

營業時間：05：30－10：00（周一公休）

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