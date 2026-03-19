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隱身龍潭山林茶園神秘麵店！周末限定只賣炸醬麵　還附梯田山景

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

什麼樣的麵店，能任性到一周只開六、日兩天？沒有花俏的菜單、沒有一堆選項可選，甚至還不是在熱鬧街邊，而是躲在山區茶園裡，像是刻意不想被找到一樣。我這次要介紹的就是這間藏得有夠深的龍潭美食「2160野戰廚房」，沒有招搖的裝潢、也不靠浮誇的宣傳，反而用最直接的方式把人留下來。

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位置
很多人可能會對龍潭三和非常陌生，但就連我是龍潭在地人，也都是這三四年才有機會接觸到這個地方。這邊有知名的「繞山花（三和青創基地）」跟「青山吉田」，往山林走的話，就是這間2160野戰廚房。

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境
一開始我真的不敢相信，在龍潭三和的山路越開越裡面，兩旁是整齊鋪展的茶園梯田，手機訊號時有時無，風一吹只剩葉子摩擦的沙沙聲，就在這樣「好像不該有店」的地方，居然藏著一間周末限定、還只賣一種麵的神秘小店。

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

石頭砌成的矮牆，樹蔭下搭著棚子，坐在戶外座位區，眼前就是一整片茶園綠海。大家不是只為了吃麵而來，而是為了「把午餐放進風景裡」這件事。

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點
只賣客製化炸醬麵，再配上免費的湯，一人100元。沒有過多的選項，反而讓人更期待那一碗端上桌的瞬間——金屬碗像野外行軍的餐具，份量看起來扎實，炸醬香氣一靠近就先把肚子叫醒。

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

上頭的配料是隨機的
有時候會有蛋，有時候會有豆乾跟花生，麵條拌起來油亮順口，醬的鹹香和配料交織在一起，越嚼越有味道；湯則像是剛好替這碗麵收尾，熱熱喝下去，整個人就被山裡的溫度安撫了。

▲▼2160野戰廚房。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

2160野戰廚房

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1060號
電話：0931－630617
營業時間：10：30－15：00（只有六日才營業）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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